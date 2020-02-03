Cimbom dört köşe

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, kendi evinde Kayserispor’u 4-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti. Lider Sivasspor’un puan kaybettiği haftada Kayserispor’u Feghouli (2), Adem ve Donk’un golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılılar, hem üst üste 4. galibiyetini aldı hem de zirveyle olan puan farkını 5’e düşürdü. Ligin son sırasında yer alan Kayserispor’a ise Mesanovic’in ayağından bulduğu bir gol yetmezken, Galatasaray karşısında aldığı yenilgi ile kötü gidişatı sürdürdü. 5. dakikada Mariano’nun sağ kanattan açtığı ortayı ön direkte tamamlayan Adem Büyük, takımını öne geçiren skoru kaydetti: 1-0. 21’de Ömer Bayram’ın sağdan ortasında topu göğsüyle kontrol eden Donk yarım vole ile topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 28. dakikada Henrique ceza alanı içinde Donk’un müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Kayserispor penaltı beklerken hakem Zorbay Küçük ise devam kararı verdi. 34’de Lopes’in sağdan yaptığı ortasında Mesanovic’in vuruşunda Muslera gole izin vermedi. 54’te Mariano, Kayserispor’un uzaklaştırmayı başaramadığı topu ceza sahası içerisinde önünde bulurken, şutu direğin dibinden auta gitti. 59’da Emre Akbaba’nın pasıyla topla buluşan Feghouli’nin şutu kaleci İsmail’in kucağında kaldı. 64. dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan yerden ortaladığı topun üzerinden Emre Akbaba atlarken Feghouli ayak içi vuruşla kalici İsmail’i mağlup etti: 3-0. 69’da Aksel’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mesanovic, ayak içi vuruşla golü buldu. Hakem Zorbay Küçük yardımcı hakemin kalkan bayrağı sonrasında golü ofsayt gerekçesiyle iptal ederken, VAR’a başvurduktan sonra orta noktayı işaret etti: 3-1. 90+4’de soldan Onyekuru’nun pasında Feghouli maçın skorunu belirledi: 4-1.

İnşallah şampiyon oluruz

Maçta 2 kez Kayserispor ağlarını havalandıran Sofiane Feghouli, bu sezon ligdeki gol sayısını 4’e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir golü bulunan Cezayirli futbolcu m çın ardından yaptığı açıklamada, “Sadece 2 gol için değil bütün takım adına mutluyum. Takım olarak iyi oynuyoruz. Umarım sezon sonuna kadar sakatlıklar olmaz. Maçları birer birer kazanıyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyon oluruz” dedi. Emre Akbaba’nın performansıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Feghouli “Kolektif anlamda oyunumuza katkı sağlıyor. Kendisi çok istekli ve etkili. Taktiksel olarak da işimizi iyi yapıyoruz. Takım olarak iyi oynuyoruz. Şimdi kupaya hazırlanıyoruz. 2 golümü eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Onyekuru asistle döndü

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, Galatasaray’da ikinci dönemindeki ilk maçına çıktı. Galatasaray’ın devre arasında Fransa temsilcisi Monaco’dan kadrosuna dahil ettiği Onyekuru, ülkesine yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanmıştı. Tedavisinin tamamlanmasıyla takımdaki yerini alan Nijeryalı futbolcu, 82. dakikada Ömer Bayram’ın yerine oyuna girdi. Taraftarlar, geçen sezon da takımlarında kiralık forma giyen Onyekuru’ya sevgi gösterisinde bulundu. Nijeryalı futbolcu, maç sonunda taraftarlara “üçlü” çektirdi.



Belhanda cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, dünkü maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Dün 3 maç sonra ilk 11’de forma giyen Faslı futbolcu, ligde gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakat Falcao’nun yerine Adem Büyük, Saracchi’nin yerine Linnes, cezalı Lemina’nın yerine ise Belhanda forma giydi. Konyaspor maçında cezası nedeniyle formasını Ahmet’e bırakan Marcao da 11’e döndü.

Mbaye Diagne çıkış yolu arıyor

G.Saray’ın sezon başında Club Brugge’a kiraladığı Mbaye Diagne için çözüm aranıyor. Het Laatste Nieuws’in haberine göre, G.Saray ve Belçika ekibi oyuncuya sıcak bakmazken üçüncü bir takımda oynamasına izin çıkmayan ve sezon sonuna kadar bireysel çalışmalarını sürdürürecek Diagne, yeni sezonun henüz başlamadığı bir lige de transfer olabilir. Bu arada Olimpiakos’a giden Emre Mor, sosyal medyadan veda mesajı yayımlayarak, beklentileri karşılayamadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Efsane sporculara klipli özel anma

Galatasaray’ın efsane ismi Metin Oktay, 84. doğum gününde Türk Telekom Stadı’nda anıldı. Maç öncesi skorbordlardan efsane isim için hazırlanan klip oynatıldı ve “Kalbimizden Metin Oktay” anonsu yapıldı. Geçtiğimiz günlerde 90 yaşında vefat eden Galatasaray’ın eski milli boksörü Garbis Zakaryan’ın klibi de skorborddan yansıtıldı. Yine geçmişte Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray antrenmanını ziyaret eden NBA efsanesi Kobe Bryant’ın görüntüleri de paylaşıldı.