Cimbom farklı başladı​: Arda Turan kaptan olarak geri döndü ​ ​

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk eden Galatasaray, sezona galibiyetle başladı: 3-1. 23. şampiyonluk yolunda sezona başlayan sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao (2) ve Emre Kılınç’ın golleriyle üç puanı hanesine yazdırırken, Gaziantep ekibinin sayısı ise Andre’den geldi. 7. dakikada Feghouli’nin şutunda Kubilay ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etti. Hakem Bahattin Şimşek önce devam kararı verirken, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı verdi. 8’de penaltı atışını kullanan Falcao topu filelere gönderdi: 1-0. 17’de Güray’ın kullandığı frikik vuruşunu Fatih güçlükle kornere çeldi. 28. dakikada Emre Kılınç, Falcao ile ver-kaç yaparak rakip ceza sahasına girerken aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 40’da Feghouli’nin sağdan ortasını penaltı noktası üzerinde tamamlayan Falcao skoru 3-0’a getirdi. 53. dakikada Andre, ceza sahası dışından gönderdiği sert şutla farkı ikiye indirdi: 3-1. 63’de Omar’ın sağdan ortasında Falcao ön direkte kafa vururken kaleci Günay direk dibinde gol izni vermedi. 78’de Emre Kılınç’ın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda topa Günay sahip oldu. 88’de Belhanda’nın şutunu Günay güçlükle kornere çeldi. 90+2’de Diagne’nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu yan direkten döndü.

Emre Kılınç’ın ilk şutu gol oldu

Galatasaray’ın yeni transferleri Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç ve Fatih Öztürk ile Arda Turan, sahaya ilk 11’de çıktı.Oğulcan Çağlayan, Oghenekaro Etebo ve Muhammed Kerem Aktürkoğlu ise maç kadrosunda yer almadı. Yeni transferlerden Emre Kılınç sarı kırmızılı forma altında çektiği ilk şutta gol atmanın sevincini yaşadı.

Falcao fırtına gibi başladı

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sezonun ilk maçında fırtına gibi esti. Kolombiyalı yıldız, maçta 2 gol atarken, Emre Kılınç’a da asist yaptı.

Arda Turan kaptan olarak geri döndü

Galatasaray’a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk maçına kaptan olarak çıktı. 33 yaşındaki yıldız, 3 bin 403 gün sonra ‘Parçalı’ formayı resmi bir maçta terletti. Karşılaşmada 66 dakika sahada kalan Arda Turan’ın tam olarak hazır olmaması dikkat çekti.

Taylan’dan etkili futbol

Maçta çok etkili bir futbol sergileyen Taylan, “Bu sene daha farklı bir pozisyonda başladım. Galatasaray formasını giydiğim sürece en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.