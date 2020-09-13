SÜPER LİG

Cimbom farklı başladı​: Arda Turan kaptan olarak geri döndü ​ ​

Cimbom farklı başladı: Arda Turan kaptan olarak geri döndü

23. şampiyonluk yolunda ilk sınavında Gaziantep Futbol Kulübü’nü ilk yarıda Falcao (2) ve Emre Kılınç’ın golleriyle mağlup eden Galatasaray, sezona galibiyetle başladı. 9 yıl sonra yuvaya dönen Arda Turan 66 dakika sahada kaldı, tam hazır olmaması dikkat çekti.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaraylı oyuncuların gol sevinci

Galatasaraylı oyuncuların gol sevinci

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk eden Galatasaray, sezona galibiyetle başladı: 3-1. 23. şampiyonluk yolunda sezona başlayan sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao (2) ve Emre Kılınç’ın golleriyle üç puanı hanesine yazdırırken, Gaziantep ekibinin sayısı ise Andre’den geldi. 7. dakikada Feghouli’nin şutunda Kubilay ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etti. Hakem Bahattin Şimşek önce devam kararı verirken, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı verdi. 8’de penaltı atışını kullanan Falcao topu filelere gönderdi: 1-0. 17’de Güray’ın kullandığı frikik vuruşunu Fatih güçlükle kornere çeldi. 28. dakikada Emre Kılınç, Falcao ile ver-kaç yaparak rakip ceza sahasına girerken aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 40’da Feghouli’nin sağdan ortasını penaltı noktası üzerinde tamamlayan Falcao skoru 3-0’a getirdi. 53. dakikada Andre, ceza sahası dışından gönderdiği sert şutla farkı ikiye indirdi: 3-1. 63’de Omar’ın sağdan ortasında Falcao ön direkte kafa vururken kaleci Günay direk dibinde gol izni vermedi. 78’de Emre Kılınç’ın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda topa Günay sahip oldu. 88’de Belhanda’nın şutunu Günay güçlükle kornere çeldi. 90+2’de Diagne’nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu yan direkten döndü.

Emre Kılınç’ın ilk şutu gol oldu

Galatasaray’ın yeni transferleri Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç ve Fatih Öztürk ile Arda Turan, sahaya ilk 11’de çıktı.Oğulcan Çağlayan, Oghenekaro Etebo ve Muhammed Kerem Aktürkoğlu ise maç kadrosunda yer almadı. Yeni transferlerden Emre Kılınç sarı kırmızılı forma altında çektiği ilk şutta gol atmanın sevincini yaşadı.

Falcao fırtına gibi başladı

  • Galatasaray’ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sezonun ilk maçında fırtına gibi esti. Kolombiyalı yıldız, maçta 2 gol atarken, Emre Kılınç’a da asist yaptı.

Arda Turan kaptan olarak geri döndü

Galatasaray’a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk maçına kaptan olarak çıktı. 33 yaşındaki yıldız, 3 bin 403 gün sonra ‘Parçalı’ formayı resmi bir maçta terletti. Karşılaşmada 66 dakika sahada kalan Arda Turan’ın tam olarak hazır olmaması dikkat çekti.

Taylan’dan etkili futbol

  • Maçta çok etkili bir futbol sergileyen Taylan, “Bu sene daha farklı bir pozisyonda başladım. Galatasaray formasını giydiğim sürece en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.

Sörloth depremi: Leipzig Trabzonspor'a 26 milyon Euro ödeyecek
Sörloth depremi: Leipzig Trabzonspor'a 26 milyon Euro ödeyecek

Geçen sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace Kulübü’nden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro’ya kiralanan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth’un Trabzon’a dönmemesinin ardındaki sır perdesi aralandı. Norveç Milli Takım kampından sonra Trabzon’a dönmeyen golcü oyuncu için bordo-mavili kulüpten yazılı bir açıklama geldi. Bu açıklamayla transfer görüşmelerinin yapıldığı da ortaya çıkmış oldu. Trabzon’a dönmeyen Alexander Sörloth için işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Futbolcumuz Sörloth için Leipzig Kulübü’nden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir. Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ediyor” ifadelerine yer verildi.26 milyon EuroAçıklamada ayrıca, kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için sürecin devam ettiği vurgulanırken, Norveçli golcünün Bundesliga ekibi Leipzig ile her konuda anlaştığı ve 5 senelik sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi. Bir başka bilgiye göre; Sörloth’a yıllık 6.5 milyon Euro vermeyi kabul ettiği öğrenilen Leipzig’in sözleşme feshi içinde Trabzonspor Kulübü ile 26 milyon Euro’ya anlaştığı belirtildi. Bu rakam üzerinden Crystal Palace kulübüne 10 milyon Euro vermeyi taahhüt eden bordo-mavili kulübün kasasına, 16 milyon Euro’nun yüzde 30’u girecek. Diğer yüzde 70’lik tutarında Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği bankalara olan kredi borcundan düşülecek. Herkes soyunma odasına gitti o sahada idman yaptı

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