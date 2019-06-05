Cimbom Marti için 6 milyon Euro teklif etti

2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlamasına rağmen gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan ve sezonun büyük kısmını santrforsuz geçiren Galatasaray, devre arasında bu bölgeye iki transfer yapmasına rağmen istediği verimi alamadı. Santrfor bölgesine transfer edilen Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou’ndan memnun olmayan sarı-kırmızılı takım, bu bölge için yeni isimler arıyor. Cimbom’da, son olarak İspanyol golcü Roger Marti ismi gündeme geldi. La Liga’da Levante forması giyen golcü futbolcunun transferi için sarı-kırmızılıların devreye girdiği ve 6 milyon Euro’luk teklif yaptığı iddia edildi. Levante’nin bu teklifi kabul etmediği ve oyuncu için daha yüksek bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. 28 yaşındaki oyuncu için İngiltere’den Wolverhampton ve Crystal Palace’ın da devrede olduğu öne sürüldü. Kariyerine Mestalla altyapısında başlayan Marti sırasıyla Burjassot, Levante, Zaragoza (kiralık) ve Valladolid (kiralık) formaları giydi. Geçtiğimiz sezon 31 lig maçında forma giyen tecrübeli futbolcu, 13 kez gol sevinci yaşadı. Marti’nin 2023 yılına kadar Levante ile sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Belhanda’nın yerine düşünülen Naim Sliti de, Fransız kulübü Dijon’dan ayrılmak istediğini açıkladı.

Doğukan Sinik Galatasaray’a



Antalyaspor’un 1999 doğumlu genç futbolcusu Doğukan Sinik’e Galatasaray talip oldu. İsviçre’den Sion ekibinin de resmi teklifte bulunduğu Doğukan için sarı-kırmızılı kulüp devreye girerken, 1 milyon 750 bin Euro bonservis ücreti ve bir oyuncu karşılığında anlaşma sağlandı. Antalyaspor Başkanı Şafak Öztürk ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda bir araya geldiği ve bu transfer için görüştüğü öğrenildi. Antalyaspor altyapısından yetişen Doğukan, 2017 yılında A takıma çıktı. 2017-18 sezonunu Kemerspor 2003’te kiralık geçiren genç oyuncu kiralıktan döndükten sonra bu sezon Antalyaspor ile 35 maça çıktı ve sadece 1 asist yaptı. Genç yetene, iki kanat ve on numarada oynayabiliyor.