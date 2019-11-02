Cimbom moral buldu

Süper Lig’in 10. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ederken, ilk yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı: 2-0. 3. dakikada Babel’in sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Andone’nin kafa vuruşu kaleci Gökhan’ın kucağında kaldı. 15’te Ömer Bayram’ın sol taraftan ortaladığı topu Talbi ters bir vuruşla kendi ağlarıyla buluşturdu: 1-0. 17’de Şener’in sağ kanattan açtığı ortaya Melnjak’ın kendi ceza sahası içerisinde elle müdahale etmesi sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. 18’de Babel, takımının kazandığı penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0 yaptı. 52’de Aminu’nun ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Melnjak’ın şutunda Muslera ayaklarıyla golü önledi. 58’de Melnjak, Galatasaray ceza sahası içerisinde bir kez daha topla buluşurken şutu bu kez yan ağlarda kaldı. 74’de Andone, kalecinin önde olduğunu görünce uzaklardan sert bir şutla rakip kaleyi denerken, kaleci Tarık’ı geçemedi. 76’da Boldrin, kullandığı frikikte direkt kaleyi düşünürken Muslera direk dibinde topa sahip oldu. 82’de Mariano’nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Emre Mor’un şutu üstten auta gitti.

Belhanda kızağa çekildi, Falcao yine yok

* Galatasaray’da Çaykur Rizespor maçında kadroda önemli değişiklikler yapıldı. Sarı-kırmızılı takım Beşiktaş’a 1-0 yenildiği derbi maçın kadrosuna göre Çaykur Rizespor karşısına ilk 11’de biri zorunlu 5 değişiklikle çıktı. Kart cezalısı Marcao kadroda yer almazken, son dönemde performansları nedeniyle eleştirilen Mariano, Belhanda ve Feghouli ile Nzonzi yedeğe çekildi. Bu futbolcuların yerlerine Ahmet Çalık, Şener, Seri, Ömer Bayram ve Emre Mor formayı giydi.

* Galatasaray’da sakatlığı bulunan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda da yer almadı. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir aydır takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği, Sivasspor, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarının ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da forma giyemedi. Sarı-kırmızılı takımda Taylan Antalyalı da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

* Galatasaray’ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ilk 11’de 4 Türk futbolcu forma giydi. Son dönemdeki birçok maçına 11 yabancı futbolcuyla çıkan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor müsabakasına 4 Türk oyuncuyla çıktı. Galatasaray’da Şener, Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve Emre Mor maça ilk 11’de başladı. Galatasaray’da savunma oyuncusu Ahmet Çalık, bu sezon ilk kez bir maçta 11’de forma şansı buldu. Ahmet Çalık, daha önce Denizlispor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuş ve 19 dakika sahada kalmıştı.

Yunus Akgün 2024’e kadar Galatasaray’da

Galatasaray Kulübü, 19 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün ile olan sözleşmeyi uzattı. Galatasaray Sportif AŞ’nin Borsa İstanbul’a gönderdiği Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamada, Yunus Akgün ile 2023-2024 sezonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yenilendiği bildirildi. Ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün 16 yaşındaki futbolcu Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığı belirtildi.