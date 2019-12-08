Cimbom Muslera’ya duacı

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Alanyaspor’u tek golle geçti: 1-0. Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Younes Belhanda’nın ayağından bulduğu golle galibiyete uzanan sarı-kırmızılı takım, ligde puan kaybı yaşadığı iki haftanın ardından üç puanla tanıştı. Sarı-kırmızılılar, aldığı galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor’u sıralamada geçerek 23 puanla 6. sıraya yerleşti. 5. dakikada Ömer Bayram’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Adem Büyük kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi ancak VAR’dan ofsayt kararı çıktı. 18’de Mariano’nun açtığı ortaya ceza sahası içerisinde elle müdahale N’Sakala penaltıya sebebiyet verdi. 20’de takımının kazandığı penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Younes Belhanda, meşin yuvarlakla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 27’de Seri’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Belhanda’nın sağ çaprazdan çektiği şut kalecinin kucağında kaldı. 61’de Efecan’ın sağ kanattan açtığı ortayı Bammou göğsünde kontrol ettikten sonra tamamlarken Muslera’yı geçemedi. 64’te sağ kanatta topla buluşan Bagazetas’ın plase vuruşunu Muslera parmak uçlarıyla çeldi. 71’de Welinton’un sağ kanattan açtığı ortayı Caulker kafasıyla tamamlarken Muslera geçit vermedi. 80’de N’Sakala sol kanattan ortasını açarken Bammou arka direkte şutunu çekti ancak Muslera’dan gol izni çıkmadı.

Kadroda tek değişiklik

Galatasaray teknik heyeti, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçının kadrosundan tek ismi değiştirdi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli’nin yerine Seri görev aldı.

Çok büyük kaleci

Maçın ardından değerlendirmede bulunan Alanyaspor’un oyuncusu Salih Uçan, “Birçok pozisyona girdik Muslera’yı geçemedik; çok büyük kaleci, çok iyi kaleci. Bir gol atsak maçın şekli ne olurdu bilemiyorum elbette ama en azından berabere bitirebilirdik” dedi.

Alanyaspor 21 şutla bu sezon Galatasaray kalesine en çok şut çeken takım olurken Muslera, kalesine gelen 5 şutun tamamını kurtardı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da Uruguaylı kaleciye yoğun tezahüratlarda bulundu. Muslera daha sonra taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Steven Nzonzi, “Bu akşam iyi bir performans sergiledik. Kazanmamız çok önemliydi. Çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor’a karşı iyi bir performans sergiledik. Bu akşam da devamı geldi” ifadelerini kullandı.

Falcao 67 gün sonra



qGalatasaray’da sakatlığı sona eren Radamel Falcao, Alanyaspor maçında yedek kulübesinde yer aldı ve 78. dakikada Adem Büyük’ün yerine oyuna dahil oldu. Son olarak 6. haftada Fenerbahçe maçında oynayan Kolombiyalı golcü, böylece 7 hafta sonra tekrar kadroya girmiş oldu. Falcao en son 1 Ekim’de PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında görev almıştı. Kolombiyalı yıldız isim bu müsabakadan sonra aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı ve tedavi sürecine girmişti.