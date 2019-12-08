SÜPER LİG

Cimbom Muslera’ya duacı

Ligde son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatarasay, sahasında ağırladığı Alanyaspor’u 1-0 yenerek kötü gidişe son verdi. Belhanda’nın penaltı golüyle kazanan sarı-kırmızılı takımda kalesinde net gol fırsatlarına geçit vermeyen kaleci Muslera, yaptığı kurtarışlarla geceye damgasını vurdu

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Fernando Muslera

Fernando Muslera

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Alanyaspor’u tek golle geçti: 1-0. Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Younes Belhanda’nın ayağından bulduğu golle galibiyete uzanan sarı-kırmızılı takım, ligde puan kaybı yaşadığı iki haftanın ardından üç puanla tanıştı. Sarı-kırmızılılar, aldığı galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor’u sıralamada geçerek 23 puanla 6. sıraya yerleşti. 5. dakikada Ömer Bayram’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Adem Büyük kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi ancak VAR’dan ofsayt kararı çıktı. 18’de Mariano’nun açtığı ortaya ceza sahası içerisinde elle müdahale N’Sakala penaltıya sebebiyet verdi. 20’de takımının kazandığı penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Younes Belhanda, meşin yuvarlakla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 27’de Seri’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Belhanda’nın sağ çaprazdan çektiği şut kalecinin kucağında kaldı. 61’de Efecan’ın sağ kanattan açtığı ortayı Bammou göğsünde kontrol ettikten sonra tamamlarken Muslera’yı geçemedi. 64’te sağ kanatta topla buluşan Bagazetas’ın plase vuruşunu Muslera parmak uçlarıyla çeldi. 71’de Welinton’un sağ kanattan açtığı ortayı Caulker kafasıyla tamamlarken Muslera geçit vermedi. 80’de N’Sakala sol kanattan ortasını açarken Bammou arka direkte şutunu çekti ancak Muslera’dan gol izni çıkmadı.

  • Kadroda tek değişiklik
  • Galatasaray teknik heyeti, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçının kadrosundan tek ismi değiştirdi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli’nin yerine Seri görev aldı.
  • Çok büyük kaleci
  • Maçın ardından değerlendirmede bulunan Alanyaspor’un oyuncusu Salih Uçan, “Birçok pozisyona girdik Muslera’yı geçemedik; çok büyük kaleci, çok iyi kaleci. Bir gol atsak maçın şekli ne olurdu bilemiyorum elbette ama en azından berabere bitirebilirdik” dedi.
  • Alanyaspor 21 şutla bu sezon Galatasaray kalesine en çok şut çeken takım olurken Muslera, kalesine gelen 5 şutun tamamını kurtardı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da Uruguaylı kaleciye yoğun tezahüratlarda bulundu. Muslera daha sonra taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.
  • Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Steven Nzonzi, “Bu akşam iyi bir performans sergiledik. Kazanmamız çok önemliydi. Çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor’a karşı iyi bir performans sergiledik. Bu akşam da devamı geldi” ifadelerini kullandı.
  • Falcao 67 gün sonra
  • Rademel Falcao
    Rademel Falcao
  • qGalatasaray’da sakatlığı sona eren Radamel Falcao, Alanyaspor maçında yedek kulübesinde yer aldı ve 78. dakikada Adem Büyük’ün yerine oyuna dahil oldu. Son olarak 6. haftada Fenerbahçe maçında oynayan Kolombiyalı golcü, böylece 7 hafta sonra tekrar kadroya girmiş oldu. Falcao en son 1 Ekim’de PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında görev almıştı. Kolombiyalı yıldız isim bu müsabakadan sonra aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı ve tedavi sürecine girmişti.

En büyük pay Güneş’in
En büyük pay Güneş’in

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanması ele alındı. 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde yapılan araştırmaya göre A Milli Futbol Takımı’nın başarısında yüzde 69.9 ile teknik direktör Şenol Güneş’in etkili olduğu düşünülürken, EURO 2020’de en beğenilen Türk futbolcu yüzde 27.9 ile Merih Demiral oldu. Katılımcıların yüzde 52.9’u ise Süper Lig’de yabancı oyuncu sınırlamasının kaldırılmasının milli takımı olumsuz etkileyeceğini belirtti. Türkiye genelinde yapılan araştırmada “A Milli Futbol Takımı’nın elde ettiği başarıda en büyük pay kime ait?” sorusuna verilen cevaplara göre yüzde 69.9 ile Şenol Güneş ilk sırada, genç futbolcular yüzde 26.1 ile ikinci, TFF yüzde 1.9 ile üçüncü sırada yer aldı.Başarılı stoper Merih Demiral yapılan araştırmaya göre 17 futbolcu arasında yüzde 27.9’luk oranla en çok beğenilen futbolcu oldu. “Milli Takımda en çok beğendiğiniz futbolcu kim?” sorusuna verilen cevaplar içinde Cengiz Ünder ikinci, Hakan Çalhanoğlu üçüncü, Emre Belözoğlu ise dördüncü sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 52,9’u Süper Lig’de yabancı oyuncu sınırlamasının olmamasının milli takımı olumsuz yönde etkileyeceğini söylerken, yüzde 39.6’sı ise olumlu sonuç doğuracağını dile getirdi.“Sizce Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda nereye kadar gidebilir?” sorusunu vatandaşların yüzde 30.6’sı yarı final, yüzde 30.2’si çeyrek final, yüzde 17.6’sı da final diye yanıtladı. Gruptan ancak çıkabilir diyenler yüzde 18.7, gruptan çıkamaz diyenler ise yüzde 3.0 oldu. Katılımcıların yüzde 49.1’u milli takımın bütün maçlarını, yüzde 48.8’i de bir kısmını izlediklerini aktardı.Maç sonu 3'lü Muslera'dan

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