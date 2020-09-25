Cimbom Play-Off'ta

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda evinde Hırvatistan ekibi Hajduk Split’i ağırlayan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrıldı: 2-0. Sarı-kırmızılı takım, Younes Belhanda ve Ryan Babel’in ayağından bulduğu gollerle adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. 7. dakikada Gyurcso’nun sağ taraftan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Juric’in kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti. 21’de Gyurcso’nun sol kanattan açtığı ortada Jradi’nin rövaşatası çerçeveyi tutmadı. 26’da Ömer Bayram’ın sol taraftan kullandığı kornere iyi yükselen Marcao’nun kafa vuruşu auta çıktı. 30’da Etebo uzaklardan şansını denerken şutu isabetli olmadı. 41’de Linnes çizgiye inerek ortasını açarken, ceza sahası içerisinde topla buluşan Diagne’nin şutu kaleyi tutmadı. 52’de Ömer Bayram’ın topuk pasıyla penaltı noktası üzerinde topa sahip olan Diagne’nin şutunda Hajduk Split defansı gol izni vermedi. 53’de Sofiane Feghouli’nin ortasında arka direkte topla buluşan Babel, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. 75’de Diagne’nin rövaşata vuruşunu kaleci Posavec son anda kornere çeldi. 77’de Enre Taşdemir’in sol kanattan açtığı ortayı ceza sahası yayı üzerinde tamamlayan Belhanda takımını öne geçiren skoru kaydetti: 1-0. 86’da Marcao’nun sol kanattan açtığı ortayı Babel altı pas içerisinde tamamlarken, maçın skorunu ilan etti: 2-0.

Etebo ilk kez sahada

Galatasaray’ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, Hajduk Split karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Nijeryalı futbolcu bu sezon ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı. 9 Eylül’de Galatasaray’a imza atan Etebo, Başakşehir maçının son 18 dakikasında oyuna dahil olmuştu. Teknik heyet, Fenerbahçe derbisi öncesinde Hajduk Split karşısında Etebo’nun performansını gözlemledi.

G.Saray’dan üst üste 4. galibiyet

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de 2, Avrupa’da 2 olmak üzere çıktığı 4 resmi maçtan da galip ayrıldı. Sezona galibiyetlerle başlayan Galatasaray, bu istatistiğini Hajduk Split karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Hırvat ekibi mağlup ederek bu sezonki 4. resmi karşılaşmasından da zaferle çıktı. Cimbom, Süper Lig’de Gaziantep FK ve Başakşehir’i, Avrupa’da Neftçi Bakü’yü mağlup etmişti. Galatasaray oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

Turu geçmek çok önemliydi

Sarı-kırmızılıların Hajduk Split’i elediği maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ‘’Çok mutluyum. Rakibimiz büyük ihtimalle Rangers olacak. O maçı da kazanırsak 6 milyon Euro gibi bir para alacağız ve gruplara kalacağız. Derbiden önce bu maçı kazanmak ve turu geçmek çok önemliydi. Teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizde teşekkür ediyorum. Soyunma odasına gidip onları tebrik edeceğim’’ sözleriyle galibiyetin önemine vurdu yaptı.