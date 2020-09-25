SÜPER LİG

Cimbom Play-Off'ta

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında Hırvat temsilcisi Hajduk Split’i ağırlayan Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini saf dışı bıraktı. Sarı-kırmızılıların golleri Belhanda ve Babel’den geldi. Cimbom, gruplara kalmak için play-off turunda İskoç ekibi Glasgow Rangers ile karşılaşacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Sarı-kırmızılılar, Hırvat ekibi mağlup ederek bu sezonki 4. resmi karşılaşmasından da zaferle çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Hırvat ekibi mağlup ederek bu sezonki 4. resmi karşılaşmasından da zaferle çıktı.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda evinde Hırvatistan ekibi Hajduk Split’i ağırlayan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrıldı: 2-0. Sarı-kırmızılı takım, Younes Belhanda ve Ryan Babel’in ayağından bulduğu gollerle adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. 7. dakikada Gyurcso’nun sağ taraftan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Juric’in kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti. 21’de Gyurcso’nun sol kanattan açtığı ortada Jradi’nin rövaşatası çerçeveyi tutmadı. 26’da Ömer Bayram’ın sol taraftan kullandığı kornere iyi yükselen Marcao’nun kafa vuruşu auta çıktı. 30’da Etebo uzaklardan şansını denerken şutu isabetli olmadı. 41’de Linnes çizgiye inerek ortasını açarken, ceza sahası içerisinde topla buluşan Diagne’nin şutu kaleyi tutmadı. 52’de Ömer Bayram’ın topuk pasıyla penaltı noktası üzerinde topa sahip olan Diagne’nin şutunda Hajduk Split defansı gol izni vermedi. 53’de Sofiane Feghouli’nin ortasında arka direkte topla buluşan Babel, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. 75’de Diagne’nin rövaşata vuruşunu kaleci Posavec son anda kornere çeldi. 77’de Enre Taşdemir’in sol kanattan açtığı ortayı ceza sahası yayı üzerinde tamamlayan Belhanda takımını öne geçiren skoru kaydetti: 1-0. 86’da Marcao’nun sol kanattan açtığı ortayı Babel altı pas içerisinde tamamlarken, maçın skorunu ilan etti: 2-0.

Etebo ilk kez sahada

Galatasaray’ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, Hajduk Split karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Nijeryalı futbolcu bu sezon ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı. 9 Eylül’de Galatasaray’a imza atan Etebo, Başakşehir maçının son 18 dakikasında oyuna dahil olmuştu. Teknik heyet, Fenerbahçe derbisi öncesinde Hajduk Split karşısında Etebo’nun performansını gözlemledi.

G.Saray’dan üst üste 4. galibiyet

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de 2, Avrupa’da 2 olmak üzere çıktığı 4 resmi maçtan da galip ayrıldı. Sezona galibiyetlerle başlayan Galatasaray, bu istatistiğini Hajduk Split karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Hırvat ekibi mağlup ederek bu sezonki 4. resmi karşılaşmasından da zaferle çıktı. Cimbom, Süper Lig’de Gaziantep FK ve Başakşehir’i, Avrupa’da Neftçi Bakü’yü mağlup etmişti. Galatasaray oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

Turu geçmek çok önemliydi

Sarı-kırmızılıların Hajduk Split’i elediği maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ‘’Çok mutluyum. Rakibimiz büyük ihtimalle Rangers olacak. O maçı da kazanırsak 6 milyon Euro gibi bir para alacağız ve gruplara kalacağız. Derbiden önce bu maçı kazanmak ve turu geçmek çok önemliydi. Teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizde teşekkür ediyorum. Soyunma odasına gidip onları tebrik edeceğim’’ sözleriyle galibiyetin önemine vurdu yaptı.

G.Saray’da İvanov iddiası
G.Saray’da İvanov iddiası

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, kadrosuna bir 6 numaranın yanına sağ kanada da takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın, sağ kanat için Bulgaristan ekiplerinden Levski Sofya forması giyen Stanislav Ivanov’u gündemine aldığı öğrenildi. Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılı kulüp bu transferi bitirmek üzere. Bulgar ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ivanov, sağ kanat başta olmak üzere sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor. 1999 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Sofya ekibinin altyapısından yetişen Ivanov, 2016 yılında A takıma yükseldi. Galatasaray scout ekibinin bulduğu genç isme teknik heyetin onay verdiği, yönetimin ise İvanov transferini sonuçlandırmak için Levski Sofya ile masaya oturduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 3 kulvarda mücadele ettiği için, alternatifli bir kadro kurmak istiyor.Saracchi derbide yok Galatasaray’ın Başakşehir’i 2-0 yendiği maçta sakatlanan Marcelo Saracchi, Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak. Uruguaylı sol bekin, sağ kasık uzun adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edildiği, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Saracchi, yarın UEFA Avrupa Ligi’ndeki Hajduk Split ve hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. Bu arada G.Saray’ın yarınki rakibi Hajduk Split dün akşam İstanbul’a geldi.Cimbom doludizgin: Galatasaray Falcao ve Belhanda ile güldü

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