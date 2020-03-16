SÜPER LİG

Cimbom’a Kartal çelmesi

Zirvedeki mücadelenin iddialı ekiplerinden Galatasaray, sahasında Beşiktaş’la golsüz berabere kalarak önemli bir avantajı elinden kaçırdı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray-Beşiktaş

Galatasaray-Beşiktaş

Süper Lig’in 26. haftasında Galataray evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Türk Telekom Stadı’nda seyircisiz oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı: 0-0. Ligin zirvesinde Trabzonspor ve Başakşehir’in berabere kaldığı karşılaşmanın ardından fırsat tepen Galatasaray, Sivasspor maçından sonra Beşiktaş mücadelesinde de puan kaybı yaşadı. Beşiktaş’ın ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

7. dakikada Ryan Donk’un gönderdiği uzun pasla savunmanın arkasına sarkan Onyekuru’nun çaprazdan yaptığı vuruş Gökhna Gönül’e çarparak kornere çıktı. 17’de Seri’nin sağ taraftan kullandığı korner atışına iyi yükselen Donk’un kafa vuruşu üstten auta gitti. 30’da Saracchi’den seken top Falcao’da kalırken, Kolombiyalı oyuncunun pasında Feghouli’nin bekletmeden vuruşu Karius’ta kaldı. 32’de Caner’in sol taraftan açtığı ortada Atiba’nın vuruşu az farkla dışarı çıktı. 45+2’de Seri, sol çaprazdan kullandığı frikikte direkt kaleyi düşünürken çerçeveyi tutturamadı. 50’de Ömer Bayram’ın soldan kullandığı serbest atışa, Falcao’nun uçarak gerçekleştirdiği kafa vuruşu direğin dibinden oyun alanını terk etti. 55’de Burak’ın sağ kanattan açtığı ortayı arka direkte tamamlayan Nkodou, Muslera’yı geçemedi. 73’de Seri’nin kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolden faydalanan Onyekuru’nun şutuna Karius yatarak müdahale etti. 78’de Ömer’in şutu Karius’tan sekerken dönen topu tamamlayan Feghouli çerçeveyi tutturamadı. 86’da Caner’in kullandığı korneri ön direkte tamamlayan Atiba, Muslera’yı aşamadı ve karşılaşma berabere sonuçlandı.

Seri: Daha lig bitmedi

  • G.Saralı Jean Michael Seri, şampiyonluk yolunda umutlu konuştu. Fildişi Sahilli oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, “İyi fırsatlar yakaladık. Bir puan aldık. Daha lig bitmedi. Bir sonraki maça konsantre olmamız gerekiyor. Önce Rize maçını kazanıp sonra Başakşehir ve Trabzon bakacağız” dedi. G.Saraylı Muslera ve Saracchi ise yaptıkları açıklamada, korona virüsten etkilendiklerini belirterek, seyircinin gelmediği maçlarda ve böyle bir ortamda futbol oynamak istemediklerini söylediler.

Türkiye dünyada en güvenli ülke

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Galatasaray derbisi sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Sonucun iki tarafı da memnun etmediğini söyleyen Yalçın, “Mücadele gücü yüksek ve dengeli bir maç oldu. Oyunun tamamında bir iki pozisyon var. İnsanları tatmin edecek bir maç olduğunu düşünmüyorum. Kazanabilirdik de, kaybedebilirdik de” dedi. Korona virüs hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, “Yabancı oyuncularda bazı korkular var. Türk oyuncular biraz daha temkinli. Ancak Türkiye bugün dünyada en güvenli ülke. Burada olmaları kendileri açısından daha iyi” diye konuştu.

Allah’ın izniyle bu durumu atlatacağız

Derbinin son dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Burak Yılmaz koronavirüs nedeniyle yabancı oyuncuların panik olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, “Dünyadaki en güvenli ülkeyiz şu an. Devletimiz tedbirler alıyor. Haddimi aşmak istemiyorum ama yabancı arkadaşlara söylüyorum, hepimizin canı, evladı var. Allah’ın izniyle bu durumu atlatacağız. Herkes sakin olsun” dedi.

Derbiyi dünya izledi

  • Koronavirüs nedeniyle Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde ligler dururken, Galatasaray-Beşiktaş derbisine yurt dışından ilgi büyük oldu. Seyircisiz oynanan derbi tüm dünyada 100’den fazla ülkede naklen yayınlandı.
  • *Koronavirüs salgını sonrasında Avrupa’daki liglerin ertelendiği haftada oynanan G.Saray-Beşiktaş derbisi 100’den fazla ülkede yayınlandı. İngilizce dışında birçok ülkenin kendi dilinde derbinin yayını yapıldı. Derbi Türkiye dışında, Amerika, Avustralya, Fransa, Çin, Kolombiya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Afrika, Brezilya, Japonya, Kosova, Romanya, Çekya, Gürcistan, Macaristan, İsrail, Portekiz, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Arnavutluk, Sırbistan gibi ülkeler ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yayınlandı.
  • * Maça koronavirüs tedbirleri kapsamında taraftar alınmadı. Derbide iki kulübün delegasyonu 25’er kişiden oluşurken, protokol tribününde toplamda 50 kişi bulundu. Maçı da yaklaşık 200 medya mensubu takip etti.
  • * Derbi öncesi tüm alanları dezenekte edilen Türk Telekom Stadı’nın belli bölgelerine dezenfektanlar yerleştirirken, görevliler, maske ve eldiven kullandı. Maç öncesi seremonide ise iki takımın futbolcularından bazıları yumruk ve dirseklerini kullanarak selamlaştı.
  • * Galatasaray, derbiye son Sivas maçının 11’ine göre tek değişikle gitti. Ömer Bayram yedek beklerken yerine Belhanda görev aldı. Ancak ikinci devre Belhanda çıktı Ömer oyuna girdi.
  • * Beşiktaş geçen haftaki Ankaragücü maçına göre derbiye tek değişiklikle çıktı. Lens yedek beklerken Gökhan Gönül sağ bekte oynadı. Gökhan ikinci yarı sakatlanınca yerini Lens’e bıraktı.
  • * Beşiktaş’ı tesislerden 100 kadar taraftar maça uğurladı. Beşiktaşlı futbolcular da ısınmak için sahaya taraftarlara göndermede bulunarak, “Ruhunuz yeter” yazılı pankartla çıktı.
  • * G.Saray ile Beşiktaş, ligde 2. kez seyircisiz derbide karşılaştı. İki takım 2007-08 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı’ndaki derbi, G.Saray’ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı.

Zirvede birlik beraberlik
Zirvede birlik beraberlik

Süper Lig Cemil Usta sezonunun 26. haftasında lider Trabzonspor, evinde karşılaştığı takipçisi Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve averajla ilk sıradaki yerini korudu. Korona virüse önlem olarak seyircisiz oynanan maçın ilk yarısında Trabzonspor daha atak görünmesine rağmen sonuç üretemedi. Özellikle orta alandan pas yüzdesini arttırarak oynayan bordo-mavililer karşısında bu alanı kalabalık tutan Başakşehir, kontrataklarla sonuç almaya çalıştı. Maçın bu yarıdaki en önemli ve tartışmalı pozisyonu 32. dakikada yaşandı. Nwakaeme’nin altı pas içinde Skrtel tarafından formasından çekilmesine hakem Fırat Aydınus devam kararı verdi. Trabzonspor, Sosa’nın organizatörlüğünde Sörloth’un koşu yollarına attığı toplarla kale alanına giderken, 19. dakikada Nwakaeme, 25’de Abdulkadir Parmak, 30’da Abdülkadir Ömür ve 35’de Sosa ile pozisyonları değerlendiremedi ve devre golsüz sona erdi. GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİDaha önceki maçlara oranla daha farklı bir kadro ve oyun anlayışıyla sahaya çıkan Trabzonspor’da Nwakaeme 10 numara pozisyonunda oynarken, Ekuban hücumun solunda, Abdülkadir Ömür ise sağ kenarda görev yaptı. Iki takım futbolcuları da hafta içinde maç oynamanın yorgunluğunu yaşarken gol arayan taraf yine Trabzonspor oldu. 46. dakikada Ekuban’ın soldan ortasında Sörloth’un kafa vuruşu top üstten auta çıktı. Bu dakikadan sonra oyunda dengeyi kuran Başakşenir, 56. dakikada Visca’nın pasında, penaltı noktasının gerisinde Demba Ba’nın gelişine sert şutuyla 1-0 öne geçti. 60’da Nwakaeme’nin ortasında kale çizgisi üzerinde İrfan Can kafa ile topu önledi. 63. dakikada Sosa’nın soldan kullandığı kornerde Skrtel, ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1. 78’de önce Skertel sonra da Demba Ba’nın vuruşlarına Uğurcan geçit vermedi.Şampiyonluk koreografisiTrabzonsporlu taraftarlar maçın seyircisiz oynanması nedeniyle gece geç saatlere kadar Medical Park Stadı’nda koreografi hazırladı. Kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile futbolcuların resmedildiği koreografide, futbolcular şampiyonluk kupasıyla birlikte yer alırken, “Şampiyonluk senindir, gerisi hikayedir” ifadelerine yer verildi. Stada, “Şampiyonluk çok uzak değil”, “İnan o güzel günler bizim” ve “Fırtınam felaketim hasretim” yazılı pankartlar asıldı. İki takım oyuncuları da “Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale” pankartıyla sahaya çıktı. Öte yandan Trabzonspor taraftarları, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne giderek takımı stada uğurladı. Meşale yakan ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, kafilenin stada girişine kadar araç konvoyu yaparak takımlarına destek verirken bazıları “Engel değil Korona”, “Sadakat armaya” yazılı pankartlar açtı. Bu arada maç öncesi stadın tüm alanları dezenfekte edildi.Penaltımız verilmedi Başakşehir maçının 32. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme, ceza sahası içerisinde Skrtel ile çıktığı kafa topu mücadelesinin ardından yerde kaldı. Formasından çekildiğini söyleyen Nwakaeme’ye hakem Fırat Aydınus’un cevabı “Devam” oldu. Bordo-mavili taraftarlar, bu pozisyonun ardından sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise maç sonrası korona virüse önlem olarak maske ile stattan çıkarken, bordo-mavili takımın penaltı beklediği pozisyon hakkında, “Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar bunları hepsini üst üste koyduğunuz zaman bunlar maçın sonucuna değil, ligin sonucuna tesir eden şeyler. Bariz penaltı, açık. Benim gördüğüm kadarıyla bariz bir penaltı var. Olmuyor işte. Antep’te sayılmayan gol, verilmeyen, VAR’a bile gidilmeyen penaltı. Burada en önemli faktör, maçı seyircisiz oynamamamız. Geride 8 maç var. Yarış sürüyor. Ligin son dakika son düdük çalınana kadar şampiyon belli olmuyor” diye konuştu.Kritik haftalarda kritik hatalar yapılıyor Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncuların isteği, arzusundan memnun olduklarını, yola devam edeceklerini söyledi. Kazanmak istedikleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarından belirten Çimşir, “Kazanıp rakiplerle olan puan kaybını arttırmak, avantajlı konuma girmek istiyorduk ama beraberlikle ayrıldık. Maça geneli itibariyle bakıldığı zaman özellikle ilk yarıdaki oyun oynama isteğinden oldukça memnunum” dedi. İlk yarıda bazı pozisyonlarda şut atma ve kenardan gelen ortalara temas etme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Hüseyin Çimşir “O oyunun karşılığında skoru yapmamız öne geçmemiz gerekiyordu ama bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarı geriye düştükten sonra erken gol bulup skoru eşitledik. Daha sonra pozisyonlar bulup kazanmak için oynadık ama maalesef sonuç itibariyle berabere bitirdik. Oyuncuların isteğinden arzusundan mutluyum, yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.2 HAFTADIR PENALTILAR VARHüseyin Çimşir, maçın ilk yarısında Nwakaeme’nin ceza alanında çekilip düştüğü pozisyonla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Pozisyonu izledim, penaltı olduğunu düşünüyorum. Hem bu maç hem de Gaziantep maçında verilmeyen penaltı var. Gaziantep maçında attığımız gol iptal oldu. Kritik haftalara giriyoruz. Kritik kararlar, hakemlerin bu konularda biraz daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Başakşehir maçında pozisyonu bile incelemediler, çabuk çabuk geçiştirdiler. Bu konuda yönetimin gayreti var, bir savaş veriyorlar. Biz de onların saha dışındaki savaşını, saha içinde oynadığımız oyun, aldığımız sonuçlarla katkı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.Kocaelisporlu taraftarlardan virüs önlemli uğurlama

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