Cimbom’a Kartal çelmesi

Süper Lig’in 26. haftasında Galataray evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Türk Telekom Stadı’nda seyircisiz oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı: 0-0. Ligin zirvesinde Trabzonspor ve Başakşehir’in berabere kaldığı karşılaşmanın ardından fırsat tepen Galatasaray, Sivasspor maçından sonra Beşiktaş mücadelesinde de puan kaybı yaşadı. Beşiktaş’ın ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

7. dakikada Ryan Donk’un gönderdiği uzun pasla savunmanın arkasına sarkan Onyekuru’nun çaprazdan yaptığı vuruş Gökhna Gönül’e çarparak kornere çıktı. 17’de Seri’nin sağ taraftan kullandığı korner atışına iyi yükselen Donk’un kafa vuruşu üstten auta gitti. 30’da Saracchi’den seken top Falcao’da kalırken, Kolombiyalı oyuncunun pasında Feghouli’nin bekletmeden vuruşu Karius’ta kaldı. 32’de Caner’in sol taraftan açtığı ortada Atiba’nın vuruşu az farkla dışarı çıktı. 45+2’de Seri, sol çaprazdan kullandığı frikikte direkt kaleyi düşünürken çerçeveyi tutturamadı. 50’de Ömer Bayram’ın soldan kullandığı serbest atışa, Falcao’nun uçarak gerçekleştirdiği kafa vuruşu direğin dibinden oyun alanını terk etti. 55’de Burak’ın sağ kanattan açtığı ortayı arka direkte tamamlayan Nkodou, Muslera’yı geçemedi. 73’de Seri’nin kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolden faydalanan Onyekuru’nun şutuna Karius yatarak müdahale etti. 78’de Ömer’in şutu Karius’tan sekerken dönen topu tamamlayan Feghouli çerçeveyi tutturamadı. 86’da Caner’in kullandığı korneri ön direkte tamamlayan Atiba, Muslera’yı aşamadı ve karşılaşma berabere sonuçlandı.

Seri: Daha lig bitmedi

G.Saralı Jean Michael Seri, şampiyonluk yolunda umutlu konuştu. Fildişi Sahilli oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, “İyi fırsatlar yakaladık. Bir puan aldık. Daha lig bitmedi. Bir sonraki maça konsantre olmamız gerekiyor. Önce Rize maçını kazanıp sonra Başakşehir ve Trabzon bakacağız” dedi. G.Saraylı Muslera ve Saracchi ise yaptıkları açıklamada, korona virüsten etkilendiklerini belirterek, seyircinin gelmediği maçlarda ve böyle bir ortamda futbol oynamak istemediklerini söylediler.

Türkiye dünyada en güvenli ülke

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Galatasaray derbisi sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Sonucun iki tarafı da memnun etmediğini söyleyen Yalçın, “Mücadele gücü yüksek ve dengeli bir maç oldu. Oyunun tamamında bir iki pozisyon var. İnsanları tatmin edecek bir maç olduğunu düşünmüyorum. Kazanabilirdik de, kaybedebilirdik de” dedi. Korona virüs hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, “Yabancı oyuncularda bazı korkular var. Türk oyuncular biraz daha temkinli. Ancak Türkiye bugün dünyada en güvenli ülke. Burada olmaları kendileri açısından daha iyi” diye konuştu.

Allah’ın izniyle bu durumu atlatacağız

Derbinin son dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Burak Yılmaz koronavirüs nedeniyle yabancı oyuncuların panik olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, “Dünyadaki en güvenli ülkeyiz şu an. Devletimiz tedbirler alıyor. Haddimi aşmak istemiyorum ama yabancı arkadaşlara söylüyorum, hepimizin canı, evladı var. Allah’ın izniyle bu durumu atlatacağız. Herkes sakin olsun” dedi.

Derbiyi dünya izledi

Koronavirüs nedeniyle Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde ligler dururken, Galatasaray-Beşiktaş derbisine yurt dışından ilgi büyük oldu. Seyircisiz oynanan derbi tüm dünyada 100’den fazla ülkede naklen yayınlandı.

*Koronavirüs salgını sonrasında Avrupa’daki liglerin ertelendiği haftada oynanan G.Saray-Beşiktaş derbisi 100’den fazla ülkede yayınlandı. İngilizce dışında birçok ülkenin kendi dilinde derbinin yayını yapıldı. Derbi Türkiye dışında, Amerika, Avustralya, Fransa, Çin, Kolombiya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Afrika, Brezilya, Japonya, Kosova, Romanya, Çekya, Gürcistan, Macaristan, İsrail, Portekiz, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Arnavutluk, Sırbistan gibi ülkeler ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yayınlandı.

* Maça koronavirüs tedbirleri kapsamında taraftar alınmadı. Derbide iki kulübün delegasyonu 25’er kişiden oluşurken, protokol tribününde toplamda 50 kişi bulundu. Maçı da yaklaşık 200 medya mensubu takip etti.

* Derbi öncesi tüm alanları dezenekte edilen Türk Telekom Stadı’nın belli bölgelerine dezenfektanlar yerleştirirken, görevliler, maske ve eldiven kullandı. Maç öncesi seremonide ise iki takımın futbolcularından bazıları yumruk ve dirseklerini kullanarak selamlaştı.

* Galatasaray, derbiye son Sivas maçının 11’ine göre tek değişikle gitti. Ömer Bayram yedek beklerken yerine Belhanda görev aldı. Ancak ikinci devre Belhanda çıktı Ömer oyuna girdi.

* Beşiktaş geçen haftaki Ankaragücü maçına göre derbiye tek değişiklikle çıktı. Lens yedek beklerken Gökhan Gönül sağ bekte oynadı. Gökhan ikinci yarı sakatlanınca yerini Lens’e bıraktı.

* Beşiktaş’ı tesislerden 100 kadar taraftar maça uğurladı. Beşiktaşlı futbolcular da ısınmak için sahaya taraftarlara göndermede bulunarak, “Ruhunuz yeter” yazılı pankartla çıktı.

* G.Saray ile Beşiktaş, ligde 2. kez seyircisiz derbide karşılaştı. İki takım 2007-08 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı’ndaki derbi, G.Saray’ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı.