Cimbom’a Kosovalı stoper

Süper Lig’in en yaşlı takımlarından olan ve devre arasında büyük bir değişime hazırlanan Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların teknik heyeti, bir süredir yaptığı açıklamalarda oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını vurgularken, scout ekibi de bu doğrultuda takip ettikleri isimleri filtreledi. Galatasaray’ın, İsviçre’de top koşturan Idriz Voca’yı yakın takibe aldığı öğrenildi. Luzern’de oynayan Arnavut asıllı Kosovalı oyuncunun, G.Saray futbolcu izleme ekibi tarafından raporlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinin de raporunun olumlu olması durumunda 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Luzern’le temasa geçileceği kaydedildi. Bu sezon ligde 16, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4 maçta forma giyen Idriz, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de oynayabiliyor. Vedat Muriqi’nin milli takımdan arkadaşı olan Idriz’in Luzern’le 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

SEKİDİKA İÇİN MASAYA

Diğer yandan teknik heyet, genç yaşı, gelişime açık yeteneği ve maliyeti nedeniyle alınması yönünde yönetime rapor verdiği Jesse Sekidika ile imzaların atılmasını istiyor. Eskişehirspor’daki performansı ile parlayan oyuncunun transferi önümüzdeki hafta kesinlik kazanacak. 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Segun Ogunbayo, pazar günü İstanbul’a gelecek. Sekidika ile birlikte Nijerya’da bulunan menajer Segun, hafta başından itibaren önce Galatasaray olmak üzere futbolcusuna talip olan kulüpler ile masaya oturacak.

SARACCHİ imzaya kaldı Galatasaray’ın peşinde olduğu Leipzigli Marcelo Saracchi için Alman ekibinden resmi açıklama geldi. Leipzig CEO’su Olver Mintzlaff, Alman basınına verdiği demeçte, “27 oyunculu kadromuz yeterince büyük. . Saracchi, 1-2 güne Galatasaray’a gidecek” açıklamasını yaptı. Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche ise ‘’Saracchi’nin Galatasaray’a transferi tamamlanmak üzere. Sadece evrak işleri kaldı’’ ifadelerini kullandı. Galatasaray’ın 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı Uruguaylı sol bek bu sezon 7 maçta forma giydi. 21 yaşındaki oyuncunun, bu hafta İstanbul’a gelmesi bekleniyor.