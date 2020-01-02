SÜPER LİG

Cimbom’a Kosovalı stoper

Kadrosunu genç oyuncularla revize etmeyi düşünen G.Saray, İsviçre ekiplerinden Luzern’de forma giyen Kosovalı Idriz Voca’yı takibe aldı. Önümüzdeki günlerde temasa geçilmeyi düşünülen 22 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2021’de sona erecek

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Idriz Voca

Idriz Voca

Süper Lig’in en yaşlı takımlarından olan ve devre arasında büyük bir değişime hazırlanan Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların teknik heyeti, bir süredir yaptığı açıklamalarda oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını vurgularken, scout ekibi de bu doğrultuda takip ettikleri isimleri filtreledi. Galatasaray’ın, İsviçre’de top koşturan Idriz Voca’yı yakın takibe aldığı öğrenildi. Luzern’de oynayan Arnavut asıllı Kosovalı oyuncunun, G.Saray futbolcu izleme ekibi tarafından raporlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinin de raporunun olumlu olması durumunda 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Luzern’le temasa geçileceği kaydedildi. Bu sezon ligde 16, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4 maçta forma giyen Idriz, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de oynayabiliyor. Vedat Muriqi’nin milli takımdan arkadaşı olan Idriz’in Luzern’le 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

SEKİDİKA İÇİN MASAYA

  • Diğer yandan teknik heyet, genç yaşı, gelişime açık yeteneği ve maliyeti nedeniyle alınması yönünde yönetime rapor verdiği Jesse Sekidika ile imzaların atılmasını istiyor. Eskişehirspor’daki performansı ile parlayan oyuncunun transferi önümüzdeki hafta kesinlik kazanacak. 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Segun Ogunbayo, pazar günü İstanbul’a gelecek. Sekidika ile birlikte Nijerya’da bulunan menajer Segun, hafta başından itibaren önce Galatasaray olmak üzere futbolcusuna talip olan kulüpler ile masaya oturacak.

  • SARACCHİ imzaya kaldı

    Galatasaray’ın peşinde olduğu Leipzigli Marcelo Saracchi için Alman ekibinden resmi açıklama geldi. Leipzig CEO’su Olver Mintzlaff, Alman basınına verdiği demeçte, “27 oyunculu kadromuz yeterince büyük. . Saracchi, 1-2 güne Galatasaray’a gidecek” açıklamasını yaptı. Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche ise ‘’Saracchi’nin Galatasaray’a transferi tamamlanmak üzere. Sadece evrak işleri kaldı’’ ifadelerini kullandı. Galatasaray’ın 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı Uruguaylı sol bek bu sezon 7 maçta forma giydi. 21 yaşındaki oyuncunun, bu hafta İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Ünal Karaman'dan fedakarlık: Ayrılıktan doğan hakkını kullanmadı
Ünal Karaman'dan fedakarlık: Ayrılıktan doğan hakkını kullanmadı

Kayserispor maçının ardından görevine son verildiği kendisine tebliğ edilen Ünal Karaman'ın sözleşmesine dair fedakarlıkta bulunduğu öğrenildi.Tecrübeli teknik adamla ilgili açıklamada yolların karşılıklı olarak anlaşılarak ayrıldığı ifade edilmiş ve Ünal Karaman'ın sezonun ikinci yarısında alması gereken 2 milyon 250 bin TL'lik kısmın ödendiği aktarılmıştı.Yönetimin Ünal Karaman'ı gönderme kararının ardından ileriye dönük tüm alacaklarını alma hakkı doğan tecrübeli teknik adamın bir sonraki sezonla ilgili olan 4.5 milyon TL'den feragat ettiği ortaya çıktı.Ünal Karaman, 2018 yılında finansal açıdan zor günler geçiren Karabükspor'dan alacağı 1.6 milyon TL'yi de almayarak fedakarlık yapmıştı.Başarılı teknik adamın Trabzonspor'un zor bir mali süreçten geçtiğini belirttiği ve bu noktada gönderilme kararından doğan hukuki hakkını kullanmadığı ifade edildi.Son 9 sezonun en iyisi olmuştuSüper Lig’in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, puan olarak son yılların en iyi ilk yarı performansına imza attı. En son 2010-2011 sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini göremedi. Bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. , 2012-2013’de 24 puanla 7. , 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. , 2014-2015’de ise 26 puanla 6. sırada ilk yarıyı kapadı. Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. , 2016-2017’de 21 puanla 12. , 2017-2018 sezonunda 29 puanla 7. , 2018-2019’da ise 29 puanla 2. sırada devreye girdi. Trabzonspor, bu sezon da 17 hafta sonunda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 3. sırada ilk yarıyı tamamladı.Video: Portre - Ünal KaramanVideo: Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı

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