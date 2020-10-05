Cimbom'a paşa freni

Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında konuk olduğu Kasımpaşa’ya 1-0 yenilen Galatasaray, milli maç nedeniyle verilen araya mağlubiyetle girdi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers’a elenen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de Kasımpaşa karşısında ilk yarıda çok pozisyon verdi. Galatasaray, ikinci yarıda oyunun hakimiyetini eline almasına rağmen rağmen skoru değiştiremedi. Ligdeki ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, ilk kez mağlup oldu. Kasımpaşa ise 2. galibiyetini aldı. 9. dakikada önce Yusuf’un sonra Aytaç’ın vuruşunda Fatih geçit vermedi. 12’de Taylan’ın ara pasında Diagne, Ramazan’ı geçemedi. 19’da Hajradinovic’in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf’un aşırtma vuruşunda top direkten döndü. Yusuf dönen topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR’a danışarak gol pozisyonu öncesinde faul tespit ederek golü iptal etti. 34’de Belhanda’nın kullandığı kornerde Taylan’ın kafa vuruşu Ramazan’ın kucağında kaldı. 42 ve 44’de Aytaç’ın şutlarını Fatih kornere çeldi. 45+2’de Aytaç’ın uzun pasında Yusuf, sağ çaprazdan sert bir şutla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0. 58’de Marcao’nun ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Falcao, şutunda çerçeveyi tutturamadı. 72’de Babel’in soldan ortasında Diagne, kafa vuruşunda kaleciyi nişanladı. 86’da Aytaç ve 87’de Koita’nın vuruşları Fatih’ten döndü. 90+1’de Emre Kılınç’ın soldan kullandığı kornerde Marcao’nun kafa vuruşu auta çıktı.

Falcao’ya büyük tepki

Galatasaray’a geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı olarak forma giyemeyen Radamel Falcao bu kez sarı-kırmızılı yönetimin de tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa’ya 1-0 yenildiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Kolombiyalı futbolcu skor katkısı sağlayamadı. Dünkü maç sırasında Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın Falacao’nun kaçırdığı bir golden sonra, “O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari” dediği öne sürüldü.

Yenilgi kaçınılmaz oldu

G.Saray’ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, Kasımpaşa’ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki Norveçli futbolcu, “G.Saray büyük bir takım. 3 günden bir maç yapmaya alışık. Böyle yorumlar yapılabilir ama dürüst olmak lazım. İstediğimiz tempoyu yapamadık. İlk yarıda çok kötüydük. Ucuz bir gol yedik. İkinci yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık ama üretemedik. Bunlar bir araya gelince yenilgi kaçınılmaz oldu” diye konuştu. Sarı-kırmızılıların diğer yeni transferi Etebo ise “İnanılmaz mutsuzuz. Böyle bir skoru, oyunu beklemiyorduk. Daha çok maç var” dedi.

Başkan Mustafa Cengiz uzun süre sonra tribünde

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, maçı statta izledi. Geçen aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Cengiz’e ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve bazı yöneticiler eşlik etti. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Ali Düşmez de maçı izleyenler arasında yer aldı. Moralsiz olan Albayrak ve Günay’ın maç sonrası stat otoparkında baş başa bir süre konuşması da dikkat çekti.

Çakır’a ve takıma kızan Terim sahaya terketti

Uzatma dakikalarında G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in sahayı terketmesi dikkat çekti. Cüneyt Çakır’a tepki gösteren “Alın oyununuzu kendiniz oynayın” diyen Terim maç sonrası “Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. G.Saray veya bana, kendilerine yazık eden bir takım var. Futbolun ruhuna aykırı bir hareket verdi. O yüzden gittim. Takımı bırakmadım. Maçı bıraktım. Transfer konusunda ise sezon içinde, sonunda fikirlerimi söyledim” dedi.