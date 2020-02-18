Cimbom'da kiralık aşk

Gelecek sezonlarda da Galatasaray formasını giymek istediğini açıklayan Mario Lemina ve Henry Onyekuru için yönetim çalışmaları hızlandırdı. Yönetim, Lemina için Southampton, Onyekuru için ise Monaco ile görüşmeleri sürdürüyor. Lemina’yı sezon başında bir yıllığına kiralayan sarı-kırmızılı kulüp, 16 milyon Euro satın alma bedelini düşürmeye çalışıyor. Onyekuru ise ara transfer döneminde 6 aylığına kiralanırken, Nijeryalı forvetin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Monaco’nun sezon başında 13,5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Onyekuru için en az 13 milyon Euro istediği öğrenildi. Bu bedeller Galatasaray’ın bütçesine fazla gelirken, önce bonservis ücreti düşürülmeye çalışılacak, olmazsa tekrar kiralama formülü masaya yatırılacak. Onyekuru, “Başka bir kulübün oyuncusuyum ama Galatasaray’da kalmak isterim” derken, Lemina ise “Burada en iyisini yapabilmem için her imkan var. Kariyerimi burada sürdürmenin en iyi karar olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yapmıştı. Lemina bu sezon sarı-kırmızılı formayla 23 maça çıkarken bir gol attı. Onyekuru ise 5 maçta bir asistlik katkı verdi.

LEMİNA F.BAHÇE DERBİSİNDE YOK

Öte yandan Süper Lig’de Yeni Malatyaspor maçının son anlarında sakatlanarak oyundan çıkan Lemina’nın sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı. Gabonlu orta saha oyuncusunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Fenerbahçe derbisinde yer alamayacak olan Lemina’nın 15 Mart’taki Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Derbide Adem planı

Galatasaray’da son haftaların formda ismi Adem Büyük gollerine devam ediyor. Yeni Malatyaspor karşılaşmasını da boş geçmeyen 32 yaşındaki futbolcu son 4 haftada 5. golünü kaydederken, ligdeki gol sayısını da 6’ya çıkarttı. Kadıköy’de oynanacak olan Fenerbahçe derbisine hazırlanan teknik kadro, kimi santrforda oynatacağına henüz karar verebilmiş değil. Ancak Adem’in Falcao’nun bir adım önünde olduu öğrenildi.

Florya’da bayram havası

Geçtiğimiz 2 sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayıp, yaz transfer döneminde bir çok yıldız ismi kadrosuna katmasına rağmen bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, ligin ikinci devresinde büyük çıkışa geçti. Ligin ilk devresinin tamamlanmasının ardından zirvenin 10 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, üst üste aldığı galibiyetlerle liderle olan puan farkını 2’ye kadar düşürdü. Florya’da teknik heyet ve oyuncular arasında bayram havası yaşandığı öğrenilirken, sarı-kırmızılı ekibin gözü üst üste 3. şampiyonluğa diktiği öğrenildi.