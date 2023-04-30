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Spor

Comolli'nin takımından tarihi zafer

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, 66 yıl sonra ikinci kez Fransa Kupası'nı müzesine götürdü.

10:57 . 30/04/2023 Pazar
AA
Comolli'nin takımı kupa zaferini coşkuyla kutladı.

Comolli'nin takımı kupa zaferini coşkuyla kutladı.

Fransa Kupası finalinde Nantes'ı 5-1 yenen Toulouse, kupanın sahibi oldu.


Başkent Paris'teki Stade de France'ta oynanan final maçının ilk yarısını Toulouse, 4 ve 10. dakikalarda Logan Costa, 23 ve 31. dakikalarda Thijs Dallinga’nın golleriyle 4-0 önde tamamladı.


Kupanın son şampiyonu Nantes, karşılaşmanın 75. dakikasında Ludovic Blas'ın penaltı golüyle farkı üçe indirdi. Bu gole 79. dakikada Zakaria Aboukhlal ile karşılık veren Toulouse, sahadan 5-1 galip ayrılarak kupaya uzandı.


Toulouse, 1957’den sonra tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.





#Fransa Kupası
#Toulouse
#Nantes
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