Comolli'nin takımından tarihi zafer

Fransa Kupası finalinde Nantes'ı 5-1 yenen Toulouse, kupanın sahibi oldu.

Başkent Paris'teki Stade de France'ta oynanan final maçının ilk yarısını Toulouse, 4 ve 10. dakikalarda Logan Costa, 23 ve 31. dakikalarda Thijs Dallinga’nın golleriyle 4-0 önde tamamladı.