Cumhurbaşkanı Erdoğan Ataman'ı aradı

THY EuroLeague play-off maçında İsrail temsilcisi Maccabi'yi 95-79 mağlup eden Panathinaikos'ta baş antrenör Ergin Ataman, maçın ardından soyunma koridorlarında rakip takımın teknik ekibinden bir ismin kendisine, "İsrail'de sana ne yapacağımızı göreceksin" sözünün ardından tartışmaya girmişti.

Ergin Ataman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyetimizi kutladıktan sonra bu hadsiz sözlü saldırıya verdiği yanıttan dolayı teşekkür etti. Ben de tam destek olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanına hassasiyeti, yakınlığı için teşekkür ederek Türk Spor adamı olarak her yende çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğimi belirttim" ifadelerini kullandı.