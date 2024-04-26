|
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ataman'ı aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün oynanan Maccabi maçı sonrası Panathinaikos Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik yapılan sözlü saldırı ardından telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

18:47 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 18:49 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

THY EuroLeague play-off maçında İsrail temsilcisi Maccabi'yi 95-79 mağlup eden Panathinaikos'ta baş antrenör Ergin Ataman, maçın ardından soyunma koridorlarında rakip takımın teknik ekibinden bir ismin kendisine, "İsrail'de sana ne yapacağımızı göreceksin" sözünün ardından tartışmaya girmişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergin Ataman'a geçmiş olsun telefonu

Ergin Ataman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyetimizi kutladıktan sonra bu hadsiz sözlü saldırıya verdiği yanıttan dolayı teşekkür etti. Ben de tam destek olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanına hassasiyeti, yakınlığı için teşekkür ederek Türk Spor adamı olarak her yende çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğimi belirttim" ifadelerini kullandı.








#Recep Tayyip Erdoğan
#Ergin Ataman
#EuroLeague
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir 1+1, 2+1, 3+1 kurası çekildi mi?