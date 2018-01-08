Cyle Larin transferinde MLS detayı

Beşiktaş'ın Cyle Larin transferinde MLS yönetiminden kaynaklı olarak sıkıntılar yaşanıyor. Siyah beyazlıların bedelsiz olarak kadrosuna katacağı söylenen oyuncu için MLS'in kulübünden bağımsız olarak 3.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

MLS kuralları gereği oyuncu boşa çıkamıyor. Sözleşmesi federasyona ait. Yani Beşiktaş pazarlığı MLS yönetimiyle yapmak durumunda. Oyuncuya talep edilen 3,5 milyon Euro. Besiktaş, bu rakamı 500 bin euro düzeyinde sonlandırmaya çalışıyor.

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor Kulübü de geçtiğimiz sezon başında MLS'ten Fabian Castillo'yu transfer etmiş ancak uzun süre MLS yönetimiyle görüşmelerde bulunmuştu.