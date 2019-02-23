Darida Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı

Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer çalışmalarında Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in orta saha oyuncusu Darida için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.
28 yaşındaki futbolcu ISport'ta yaptığı açıklamada, devre arasında Fenerbahçe, Rayo Vallecano, Leganes ve Udinese'den teklifler aldığını söyledi.
Darida, "Fenerbahçe gerçekten çok istekliydi ancak kulübüm ayrılışıma izin vermedi" dedi.
Merkez orta sahada görev alan Darida, 2015 yazında 3,8 milyon euro bonservisle Freiburg'dan Hertha Berlin'e transfer oldu. Çek futbolcu Alman ekibi formasıyla çıktığı 100 maçta 9 gol atarken, 12 de asist kaydetti.
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