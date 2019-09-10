Defanstan zarar ettiler
SÜPER LİG

Defanstan zarar ettiler

Galatasaray transfer dönemini hareketli geçirirken, birçok yıldızı kadrosuna katarak taraftarlarını coşturdu. Bu yaz Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Michael Seri ve Mario Lemina gibi isimlere imza attıran sarı-kırmızılıların son 10 sezonda gerçekleştirdiği transferlerde en çok zararı defans bölgesinde yaşadı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Christian Luyindama

Christian Luyindama

Galatasaray son 10 sezonda en çok forvet transferlerine para harcarken, 88 golcü için toplamda 94,8 milyon euro bonservis ödedi. 85 forvet oyuncusunu ise 79,5 milyon euro bedelle gönderen Galatasaray, bu bölgeyi 15 milyon euro zarar ile kapattı. Galatasaray en çok harcamayı forvet transferlerine yapmasına rağmen en az zararlardan birini bu pozisyonda elde etti. Sarı-kırmızılılar son 10 sezonda kadrosuna kattığı 64 defans oyuncusuna 85 milyon euro öderken, gönderdiği 62 defans oyuncusundan ise 31 milyon euro kazandı. 53 milyon euro zarar eden sarı kırmızılılar, son 10 sezondaki en büyük kayıbı bu bölgede yaşadı. Galatasaray son 10 sezonda 17 kaleci transferine 7,35 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Yollarını ayırdığı 16 kaleciden ise sadece 225 bin euro gelir elde eden Galatasaray, bu bölgede toplam 7,13 milyon euro zarar etti. Sarı- kırmızılılar 225 bin euro kaleci gelirinin 200 bin euroluk kısmını Cenk Gönen transferinden kazanmıştı.

  • Radamel Falcao seferberliği
    Radamel Falcao
    Radamel Falcao
  • Galatasaray’da, Radamel Falcao seferberliği yaşanıyor. Kolombiyalı yıldız, 19 yaş altı takımı ile oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında 2 gol atmayı başardı. Falcao, buna rağmen fizik olarak hazır görülmedi. Bunun üzerine teknik heyet, yıldız golcü için bir dizi tedbir aldı ve Falcao için Fenerbahçe maçını hedef olarak belirledi. Kolombiyalı oyuncunun hazır hale gelmesini isteyen Galatasaray teknik heyeti, yıldız oyuncuyu kondisyoner Bartali’ye emanet etti. Falcao’nun, Fenerbahçe ile oynanacak maçta takımla aynı seviyeye gelmesi planlanıyor. Bartali, yıldız golcüye özel bir program uygulayarak kısa sürede form tutmasını sağlanacak. Falcao’nun, cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında kadroda olması beklenmiyor.

Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında bilinmeyen 'dikiş' detayı
Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında bilinmeyen 'dikiş' detayı

Trabzonspor'un milli yıldızı Abdülkadir Ömür'ün menisküs yırtığı sebebiyle bıçak altına yatacak olması kamuoyunun gündemine oturdu. Genç yıldızın sakatlığı sebebiyle Trabzonspor sağlık heyeti sorumlu tutulurken konuyla ilgili olarak Spor Cerrahi Uzmanı Mustafa Tekkeşin yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulundu.Tekkeşin, menisküsün diz için çok önemli olduğunu vurgularken Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo'nun ameliyatı ve tedavisiyle ilgili dikkat çekici örnekler verdi.Abdülkadir Ömür'ün sakatlığıyla ilgili sağlık heyetinin ihmali olabilir mi?"Sağlık heyetinin muayene ile tespit etmesi çok zor. Basit bir yırtık varsa da MR'da görülemeyebilir. El muayenesinde parçalı yırtık olursa anlaşılabilir. Günah keçisi bulmaya çalışmamak lazım. Bu tür durumlarda 'Nasıl daha profesyonel olabiliriz?' Bunun üzerine çalışmak lazım. Futbolcunun kendine bakıyor olması lazım. Dört dörtlük bir futbolcuysa kulüp doktoru yanlış yönlendirmiş olabilir, beslenme uzmanları doğru desteklememiştir, kondisyonerler eksiklerini tespit etmemiştir, antrenörü sakat sakat oynatmıştır... Bu noktada tek bir suçlu aranmamalı.""Bobo 3 hafta sonra çıkıp derbide gol atmıştı""Bazı menisküs yırtıklarında tedavi çok basittir. Bobo'nun ameliyatına ben de girmiştim. Basit bir yırtık vardı o yırtığı temizledik. 3 hafta sonra Fenerbahçe maçında çıktı gol attı, Beşiktaş şampiyon oldu. Bunu gördük. Profesyonel sporcularda kendisine iyi bakan isimler 3 hafta sonra lig maçında performans gösterebiliyor."Menisküs yırtığı ameliyatında 'dikiş' detayı"Ancak bu dikiş atılan bir menisküs yırtığı değildi. Dikiş atılırsa 1.5 ay üzerine basamaz. 1.5 ay da kondisyon idmanları düşünürsek 3 ayı gider. Yırtığın şekline ve yerine göre tedavi seçenekleri farklı. Bazen çok basit bir müdahale yapılarak profesyonel futbolcuyu 3 hafta içinde aktif sporuna döndürebiliyoruz."Ameliyat zorunluluk mu?"Menisküs yırtıklarında ameliyat şarttır. Başka bir tedavisi yok. Ameliyatın bir an önce yapılması gerekir. Yırtık büyümesin diye. Kumaşı yırttın. Kumaşın yırtığı nasıl hızla ilerlerse bu da öyle. Menisküs parçalanmadan müdahale edilmeli. Menisküs diz için çok önemli. 40-50 yaşında bir ev hanımı menisküsten hemen ameliyat olur mu? Olmaz. Bekler bekler ağrı kesicilerle idare eder. En sonunda parçalanır, diz kilitlenir. Ameliyat olur. Futbolcunun böyle bir lüksü yok. Menisküs cerrahisi sporcuyu aktivitesinden mahrum etmez. Gerektiği zaman müdahale edilmez ise o zaman sıkıntı büyür."Abdülkadir Ömür ne yapmalı?"Bir adam kendisini profesyonel hissetmiyorsa devamlı sakatlanır. Profesyonel hissediyorsa beslenmesine, dinlenmesine, kondisyonuna ve ne zaman duracağına dikkat eder, bu şekilde belki de hiç sakatlanmaz. Abdülkadir Ömür ve diğer futbolcular için en önemli etken bu."Abdülkadir Ömür&#39;ün paylaşımı pic.twitter.com/WmBy7goJob&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Eylül 2019

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