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Devler İsmail Çokçalış'ın peşinde

Benfica, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Bursaspor'la sözleşmesini fesheden İsmail Çokçalış'la ilgilendiği, siyah-beyazlıların transferde daha istekli olduğu açıklandı.

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Haber Merkezi Diğer
Devler İsmail Çokçalışın peşinde
İsmail Çokçalış milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Büyük kulüplerin radarında olan genç sağ bek İsmail Çokçalış'ın transfer durumuyla ilgili temsilcisi Semih Albayrak'tan açıklama geldi.

"Galatasaray 500 bin euroluk teklif yapmıştı"


Fanatik'e konuşan Albayrak "Sezon başında sakat olmasına rağmen Fatih (Terim) Hoca İsmail Çokçalış'ın transfer edilmesini istedi. Hatta Bursaspor'a 500 bin euro bonservis teklif edildi ancak Bursaspor masaya dahi oturmadı. O dönem İsmail'in ameliyatını da Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce yapmıştı" ifadelerini kullandı.

Bursaspor formasıyla 37 maça çıktı ve 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Bursaspor formasıyla 37 maça çıktı ve 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Benfica ve İstanbul devleri istiyor

İsmail Çokçalış için bu transfer döneminde resmi bir teklif almadıklarını ifade eden Semih Albayrak "Benfica ve üç İstanbul kulübü yakından ilgileniyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgisi var. Beşiktaş daha istekli duruyor" şeklinde görüş bildirdi.


"Bursaspor ile ipler koptu"

İsmail Çokçalış'ın yetiştiği kulübe para kazandırmak istediğini de belirten Albayrak, "Sulh için kulüple görüşmek istedik ancak yanaşmadılar. İsmail kulübüne para kazandırarak ayrılmak istiyordu ancak Bursaspor yönetimi farklı yollar izlemeye çalıştı. Sonrasında ipler koptu" dedi.

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İsmail Çokçalış (@ismailckcls)'in paylaştığı bir gönderi

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