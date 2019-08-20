Diagne gitti Falcao bitti
SÜPER LİG

Diagne gitti Falcao bitti

Galatasaray’da uzun süredir takımdaki geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne, Suudi Arabistan takımı Al Nassr’ın yıllık 4 milyon 500 bin Euro’luk tekfini kabul etti. Sarı-kırmızılılar, Senegalli oyuncuyu elinden çıkarıp bu hafta içerisinde Radamel Falcao’yu resmi olarak açıklayarak, İstanbul’a gtirmeyi planlıyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Mbaye Diagne ve Radamel Falcao

Mbaye Diagne ve Radamel Falcao

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa’dan transfer ettiği, yaz transfer dönemi boyunca da kadrosundan çıkartmak için uğraş verdiği Mbaye Diagne sonunda ikna edildi. Bugüne kadar Suudi Arabistan ve Katar’dan gelen teklifleri geri çevirerek Avrupa’da oynamak istediğinin altını çizen Senegalli futbolcu, Al Nassr’ın teklifini kabul etti. Arabistan ekibi, Mbaye Diagne’ye yıllık 4.5 milyon Euro net maaş önerirken Senegalli futbolcu ikna oldu. 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Arabistan ekibi tarafından sağlık kontrollerinden geçirilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün ise bu transferden 13 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Galatasaray ile toplamda 18 maça çıkan Diagne, 11 gol 2 asistlik performans sergiledi.

SATMAK ZORUNDA KALDILAR

UEFA ile yaptığı anlaşma neticesinde transfer bilançosunda eksiye düşmemesi gereken ve hali hazırda eksi 2 milyon 880 bin Euro’da bulunan sarı-kırmızılı kulübün oyuncu satması gerekiyor. Falcao’ya da bonservis ücreti vermesi beklenen Galatasaray’ın bonservis geliri elde etmesi gerekiyor. Diagne’nin satışı sonrasında artıya geçecek olan Cimbom, rahat bir nefes alacak. Sarı-kırmıızılılar, bu transfer döneminde artıya geçmemesi halinde Christian Luyindama’yı Avrupa maçlarında oynatamayacak. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak sarı-kırmızılılara katılan Luyindama’nın bonservisi sezon başında 5 milyon Euro karşılığında alındı.

FALCAO BU HAFTA KAP’TA

Öte yandan Diagne’nin satışı konusunda Al Nassr ile anlaşan Galatasaray yönetimi, Falcao’yu bu hafta KAP’a bildirecek. Ailesiyle birlikte özel uçakla İstanbul’a getirilecek Kolombiyalı yıldız için sarı-kırmızılı taraftarların da katılacağı bir karşılama yapılacak. Drogba ve Sneijder’a yapıldığı gibi, Falcao da önce Florya’ya giderek tesisleri gezecek, daha sonra ise kulüp binasında başkan ve yöneticilerle tanışacak. Falcao’nun Perşembe günü Türk Telekom Stadı’nda taraftarlar önünde saat 19.05’te görkemli bir şovla 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması planlanıyor.

  • Lecce, Mitroglou’dan vazgeçiyor
  • Mitroglou
    Mitroglou
  • Galatasaray’ın yabancı kontenjanında yer açmak için yollarını ayırmaya çalıştığı Mitroglou’ya talip olan Lecce, Yunan golcünün yerine Paris SG’den, Moting’i transfer etmeye yakın. İtalyan basınından Tuttosport’ta yer alan habere göre, Lecce ilk etapta kadrosuna katmak istediği Mitroglou’nda geri adım attı. İtalyan ekibinin PSG’de forma giyen Moting’i ilk sıraya aldığı ve Kamerunlu oyuncunun transferini bitirmeyi hedeflediği belirtildi.
  • Icardi, Monaco’ya gitmeyecek
  • Galatasaray, Radamel Falcao transferini tamamlamak için gün sayarken, Monaco yönetimi Ben Yedder dışında forvet bölgesine bir santrfor daha almak için çalışmalarını sürdürüyor. Inter’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mauro Icardi için oyuncunun eşi Wanda Nara’dan transfer açıklaması geldi. Arjantin’de yayın yapan TyC Sports kanalına konuşan Wanda Nara, ‘’Icardi, Monaco’ya gitmeyecek’’ ifadelerini kullandı ve kırmızı-beyazlı kulüp için kapıları kapattı.

Fenerbahçe lider başladı
Fenerbahçe lider başladı

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, evinde ağırladığı ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep’i 5-0 yendi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi, Nabil Dirar ve penaltılardan Emre Belözoğlu ile Victor Moses kaydetti. Fenerbahçe, bu skorla birinci haftayı lider tamamlayarak 123 hafta sonra zirvede yer aldı. Karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada Max Kruse’a ceza sahasında yapılan müdahaleyle penaltı kazandı. 6’da topun başına geçen Moses, topu ve Günay’ı ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 11’de bu kez ceza sahası içinde Emre’ye yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Yine penaltıyı kullanan Moses, bu kez kaleci Günay’a takıldı. 17’de Emre’nin pasıyla ceza sahası içine gelen topu göğsüyle önüne alan Muriqi’n sol ayağıyla çektiği sert şut ağlara gitti: 2-0. 24’te Moses’ın ortasında ceza sahası içerisinde VAR’a giderek elle oynama tespit eden Arda Kardeşler bir kez daha penaltı dedi. Topun başına gecen Emre, Günay’ın köşeyi tahmin etmesine rağmen farkı üçe çıkardı: 3-0. 74’te Kruse’un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Moses’in bekletmeden altıpasın içine çevirdiği topa Dirar dokunarak farkı açtı: 4-0. 88’de Kruse’nin derinleme pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ferdi’nin ters köşeye gönderdiği top skoru belirledi: 5-0.Taraftarlar tribünü doldurduSarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının geçen sezon beklentilerin altında kalmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesi takıma destek olarak, futbolculardan şampiyonluk sözü istedi.9 transferden 6’sı sahadaFenerbahçe’de yeni kadroya dahil edilen 9 isimden 6’sına ilk 11’de şans verdi. Yeni transferler Altay Bayındır, Zanka, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriç, ilk 11’de sahaya çıktı. Geride kalan sezonun ikinci yarısında Alanyaspor’da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan’da ilk 11’de yer aldı. Yeni transferlerden Deniz Türüç 70. dakikada oyuna dahil olurken, Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam kulübesinde şans bekledi.Emre Belözoğlu 542 gün sonraFenerbahçe’ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, bin 542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı. Sarı-lacivertli takımın kaptanı, daha önce Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonu son haftasında 30 Mayıs 2015’te Kasımpaşa karşısında giymişti. Emre, Gaziantep maçında penaltıdan 1 gol atarken Vedat Muriqi’in golünde de asisti yaptı. Maçın ardından konuşan Emre, “Benim için uzun seneler sonra çubukluyla tekrar resmi maça çıkmak çok büyük keyif oldu. İmza attığımda da söylemiştim, Fenerbahçe’nin her daim neferi olmaya hazırım. Herkes gibi ben de elimden geldiğince mücadele ettim” dedi.18 dakikada 3 penaltıSarı-lacivertliler, Gazişehir Gaziantep maçında 18 dakikada 3 penaltı kazandı. İlk penaltıyı Moses gole çevirirken, ikinci penaltıda kaleci Günay’ı geçemedi. Üçüncü penaltıda bu kez Emre topun başına geçerek golü buldu. Alper Potuk yüzde 40 indirime gittiFenerbahçe, Alper Potuk’un talebi üzerine sözleşmesinin yüzde 40 indirimle düzenlendiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpte, Alper Potuk’un 31 Mayıs 2022’ye kadar olan mevcut sözleşmesi, oyuncunun talebi üzerine yüzde 40 indirimle yeniden düzenlendi. Yapılan açıklamada, Alper’e davranışından ötürü teşekkür edildi. İndirimin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Alper, “Fenerbahçelilik, gerektiğinde elini taşın altına koymaktır. Taraftarlarımızın beklentilerini yeri geldiğinde karşıladım, yeri geldiğinde karşılayamadım. Artık birlik olma zamanı. Çubuklunun başarısı için son ana kadar mücadele edeceğiz. Omuz omuza şampiyonluğa” ifadelerine yer verdi.Tolga Ciğerci ilk kez oynadıFenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımla ilk defa resmi bir maçta kadroya girdi. Geride kalan sezonun başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta kadroda yer almayan Tolga Ciğerci, sezonun ilk haftasında 74. dakikada Emre’nin yerine oyuna dahil oldu.Melih Şendil'e tepkiler dinmedi

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