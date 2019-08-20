Diagne gitti Falcao bitti

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa’dan transfer ettiği, yaz transfer dönemi boyunca da kadrosundan çıkartmak için uğraş verdiği Mbaye Diagne sonunda ikna edildi. Bugüne kadar Suudi Arabistan ve Katar’dan gelen teklifleri geri çevirerek Avrupa’da oynamak istediğinin altını çizen Senegalli futbolcu, Al Nassr’ın teklifini kabul etti. Arabistan ekibi, Mbaye Diagne’ye yıllık 4.5 milyon Euro net maaş önerirken Senegalli futbolcu ikna oldu. 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Arabistan ekibi tarafından sağlık kontrollerinden geçirilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün ise bu transferden 13 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Galatasaray ile toplamda 18 maça çıkan Diagne, 11 gol 2 asistlik performans sergiledi.

SATMAK ZORUNDA KALDILAR

UEFA ile yaptığı anlaşma neticesinde transfer bilançosunda eksiye düşmemesi gereken ve hali hazırda eksi 2 milyon 880 bin Euro’da bulunan sarı-kırmızılı kulübün oyuncu satması gerekiyor. Falcao’ya da bonservis ücreti vermesi beklenen Galatasaray’ın bonservis geliri elde etmesi gerekiyor. Diagne’nin satışı sonrasında artıya geçecek olan Cimbom, rahat bir nefes alacak. Sarı-kırmıızılılar, bu transfer döneminde artıya geçmemesi halinde Christian Luyindama’yı Avrupa maçlarında oynatamayacak. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak sarı-kırmızılılara katılan Luyindama’nın bonservisi sezon başında 5 milyon Euro karşılığında alındı.

FALCAO BU HAFTA KAP’TA

Öte yandan Diagne’nin satışı konusunda Al Nassr ile anlaşan Galatasaray yönetimi, Falcao’yu bu hafta KAP’a bildirecek. Ailesiyle birlikte özel uçakla İstanbul’a getirilecek Kolombiyalı yıldız için sarı-kırmızılı taraftarların da katılacağı bir karşılama yapılacak. Drogba ve Sneijder’a yapıldığı gibi, Falcao da önce Florya’ya giderek tesisleri gezecek, daha sonra ise kulüp binasında başkan ve yöneticilerle tanışacak. Falcao’nun Perşembe günü Türk Telekom Stadı’nda taraftarlar önünde saat 19.05’te görkemli bir şovla 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması planlanıyor.

Lecce, Mitroglou’dan vazgeçiyor



Galatasaray’ın yabancı kontenjanında yer açmak için yollarını ayırmaya çalıştığı Mitroglou’ya talip olan Lecce, Yunan golcünün yerine Paris SG’den, Moting’i transfer etmeye yakın. İtalyan basınından Tuttosport’ta yer alan habere göre, Lecce ilk etapta kadrosuna katmak istediği Mitroglou’nda geri adım attı. İtalyan ekibinin PSG’de forma giyen Moting’i ilk sıraya aldığı ve Kamerunlu oyuncunun transferini bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

Icardi, Monaco’ya gitmeyecek

Galatasaray, Radamel Falcao transferini tamamlamak için gün sayarken, Monaco yönetimi Ben Yedder dışında forvet bölgesine bir santrfor daha almak için çalışmalarını sürdürüyor. Inter’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mauro Icardi için oyuncunun eşi Wanda Nara’dan transfer açıklaması geldi. Arjantin’de yayın yapan TyC Sports kanalına konuşan Wanda Nara, ‘’Icardi, Monaco’ya gitmeyecek’’ ifadelerini kullandı ve kırmızı-beyazlı kulüp için kapıları kapattı.