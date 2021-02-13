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Doğru yoldan ayrılmayın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbide verilen cezaların adil olmadığını belirterek, “2 bin 500 kişinin cezası 72 bin TL! Ben öderim cebimden o zaman! Saha olaylarından sevk etmediler” dedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Mustafa Cengiz
Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu’nda Help Steps ile imzalanan iş birliği anlaşmasından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, sözlerine “Bu ülkede mütevazi görünme, gerçek sanırlar! Siz ne kadar saygılı, efendi ve hukuk içerisinde kalmaya çalışırsanız, geri kalmış bir takım insanlar sizi zayıf görür! Size akıl vermeye başlarlar! Fenerbahçe’ye, Beşiktaş’a sesleniyorum, doğru yoldan ayrılmayın. Biz bu yoldan ayrılırsak, başka sorunlar çıkar” dedi. Derbinin ardından Fenerbahçe’nin hakem hataları hakkındaki açıklamalarına değinen Başkan, “Görüyoruz ki rakibimiz yenilgiyi örttü. Hakemlerden en çok zararı biz gördük. 17 kulüp hakemler için bize birlik oldunuz. Bildiri yayınladınız, ‘Hakemler de insandır, hata yapabilir’ dediniz” şeklinde konuştu. Derbiye alınan taraftarlarla ilgili olarak da yorum yapan Cengiz, “TFF’den bir yetkili, rakip kulübe sözlü olarak ‘150 kişi sağlık çalışanı alabilirsiniz’ dedi. Kontrol edemediler, 150 kişi oldu 3 bin kişi. Çocukça savunma yapmasınlar” şeklinde konuştu. Cengiz ayrıca derbi maçıyla ilgili olarak verilen cezayla ilgili olarak, “2 bin 500 kişinin cezası 72 bin TL! Ben öderim cebimden o zaman! Saha olaylarından sevk etmiyorlar. İkinci Başkanıma saldırıldı. Ya bir şey olsaydı, bunun bedelini kim ödeyecekti?” dedi. Arda Turan’ın aldığı 3 maçlık cezaya da değinen Cengiz, “Arda Turan bu görüntüleri kendi hesabından mı yayınladı? Arda Turan nasıl sevk edildi? Çok acı arkadaşlar. Arda’nın olayı yanlış ya da doğru ama sevk edilmemeliydi” dedi. MHK Başkanı olarak Serdar Tatlı’yı seçilirken desteklediğini belirten Cengiz hakemlerle ilgili olarak, “Hakemleri baskı altına almak için konuşmuyorum. İsim verirsem yine diğer kulüpler birleşir. Benim taraftarım biliyor o hakemleri” yorumunda bulundu.

Belhanda

Gözler Belhanda’da

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncular arasında yer alan Younes Belhanda için belirsizlik sürüyor. Faslı futbolcu, Körfez ülkerinden teklifler almasına rağmen Galatasaray’da kalmak istediğini yönetime bildirdi. Teknik heyetin de yıldız 10 numaranın takımda kalması yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Yönetim ise Belhanda’nın ücretini yüzde 50’den fazla indirme kararı aldı. Yıldız oyuncuya 1.5 milyon Euro’dan iki yıllık yeni sözleşme teklif edildi. Mevcut sözleşmesinde garanti parası 3 milyon 350 bin Euro yazan Belhanda 1 milyon Euro indirime gitti ve 2 milyon 350 bin Euro istedi.

Mustafa Muhammed

Muhammed’in aile özlemi

Transferi sırasında Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’a ‘’10 gol atmadan ailemi Mısır’dan getirmeyeceğim’’ diyen Mustafa Muhammed bir haftada 3 gole ulaştı. Hedefine 7 gol kalan Mısırlı golcü dün sosyal medya hesabından eşi ve ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşıp ‘’Özledim‘’ mesajını yazdı. 2016 yılında başlayan profesyonel kariyerinin tamamını Mısır’da geçiren Muhammed, Galatasaray transferiyle birlikte ilk kez ülke dışına çıkmış ve ailesinden ayrılmıştı.

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