Dünyaca ünlü İngiliz yıldız yaptığı kazadan sonra gözaltına alındı! Şok suçlama

İngiliz futbolunun son dönemdeki en popüler ve tartışılan isimlerinden biri olan Raheem Sterling, saha dışındaki vukuatlarına bir yenisini daha ekledi. İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, kendi ülkesinde seyir halinde olan 31 yaşındaki futbolcu, direksiyon hakimiyetini kaybederek büyük bir kazaya sebebiyet verdi.

Polis raporlarından sızan detaylara göre, Sterling’in kontrolündeki lüks marka spor araç, hızla yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazaya şans eseri başka bir aracın karışmadığı ve olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi. Ancak hurdaya dönen araçtan sağ salim çıkan futbolcunun tavırları, olay yerine gelen emniyet güçlerinin dikkatinden kaçmadı.

Kaza yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından polis, Raheem Sterling’i kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından avukatlarının devreye girmesiyle birlikte Sterling, soruşturma tamamlanana kadar kefaletle serbest bırakıldı. Olayla ilgili nihai hukuki kararın ve davanın seyrinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Kariyerinde Liverpool, Manchester City ve Arsenal gibi Premier Lig devlerinin formasını terleten deneyimli kanat oyuncusu, şubat 2026'da Chelsea ile olan sözleşmesini feshetmiş ve sürpriz bir kararla Hollanda ekibi Feyenoord'a serbest oyuncu statüsünde transfer olmuştu.



