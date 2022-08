Dünyanın gözü Afyonkarahisar'da olacak: Büyük Taarruz'a yakışır etkinlik

Büyük Taarruz'un 100. Yılının kutlandığı Afyonkarahisar’da, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından MXGP Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası’nın finali ve şampiyonların bir araya geldiği ödül töreni düzenlenecek.

4 şampiyona 8 yarış

31 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival ve şampiyona organizasyonlarının hangi içeriklerde düzenleneceği ve bu etkinliklerde yer alacak sanatçılar belirlendi.

3-4 Eylül'de Dünya Motokros Şampiyonası 2022'de Büyükler, Gençler, Kadınlar ve Avrupa kategorilerinde 4 farklı yarış Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak.

MGXP of Turkey 2022 Şampiyonasına yurt içi ve yurt dışından yüzlerce pilot ve takım katılım sağlayacak.

9 sanatçı konser verecek

Motor yarışları heyecanı, ünlü sanatçıların şehirde düzenleyeceği konserlerle taçlanacak.

Hem yarışseverlere hem de tüm katılımcılara hitap edecek organizasyon kapsamında 9 ünlü sanatçı konser verecek. 31 Ağustos Çarşamba günü Sagopa Kajmer, Haluk Levent 1 Eylül Perşembe Ebru Yaşar, Manuş Baba, 2 Eylül Cuma Mary Jane, Koray Avcı 3 Eylül Cumartesi Göknur, Erol Evgin 4 Eylül Pazar günü ise Ajda Pekkan Afyonkarahisar'da sahne alacak.

"Sporun her türlüsüne destek veriyoruz"

Organizasyonun bu yıl bir başka güzel olacağına dikkat çeken Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “2020 yılında pandemiden dolayı etkinlikler yapamadık. Avrupa'da böyle bir organizasyon ve böyle bir pist bulunmuyor. Hemen hemen her yıl yapılan yarışmalarda ödül aldık. Bu seneki organizasyonda FİM Başkanı'nın da buraya gelmesi son derece bizi memnun edecek. Yarışlar öncesi belediye ekiplerimiz pisti bakımdan geçiriyor. Sporun her türlüsüne destek vermeye gayret ediyoruz. Kano yarışları talebini geri çevirmedik belediyemize ait kafeyi müdürlüğümüze tahsis ettik. Afyonda yetişen kanocular farklı illerde yarışmalara katılıyor. Bu bizim için gurur verici. Rahvan at yarışları pistinin de ihalesini yapacağız. Sporun her dalının yapıldığı bir il haline getirmeyi hedefliyoruz. Biz bu yola inanarak çıktık. Bizi bu şekilde yetiştiren bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. dedi.

"Yıldızlar Afyonkarahisar'da buluşacak"

Dünya Motokros Şampiyonası yarış ve festivali, Türkiye'nin hem tanıtımına hem ekonomisine büyük katkı sunduğuna dikkat çeken Zeybek, “Aynı zamanda ilimizin ismini de daha çok kitleye duyuruyor ve tekrarlanan organizasyonlarla şehrimizin adı kalıcı olarak ön plana çıkıyor. 31 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak olan entegre gençlik ve spor etkinliği Türkiye MotoFest de, Türkiye'nin yakından tanıdığı yıldızları konser etkinliklerinde Afyonkarahisarlılar ile buluşturacak. Dolu dolu etkinliklerle güzel bir etkinlik bizleri bekliyor. Motor Sporları arasındaki en popüler etkinlik olan En İyi Alt Yapı, En İyi Padok ve En İyi Pist ödüllerinin sahibi Afyon Motor Sporları Merkezi'nde, 4. kez düzenleyeceğimiz Dünya Motokros Şampiyonası'nın şehrimize hayırlar getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimizi şimdiden şampiyonaya davet ediyorum” dedi.