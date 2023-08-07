Dursun Özbek: Gelecek yıl kâr edeceğiz

Temmuz ayının sonunda bir yıllık finansal sonuçlarını yayınlayan Galatasaray, yaklaşık 1 milyar TL zarar açıklamıştı. Bu büyük zarar açıklaması sonrasında sarı-kırmızılı kulüpte yönetim kurulu toplantısı hararetli geçti.





Tartışmaların yaşandığı toplantı sırasında söz alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetimdeki isimlere "Çok çalışacağız, gelecek yıl kâr açıklayacağız" diye seslendi. Bunun üzerine Sportif AŞ'yi kâra geçirmek için çalışmalar başladı.





Bir süredir sponsorluklarını geliştiren ve bu alandaki gelirlerini arttıran Galatasaray, diğer yandan loca ve kombine gelirlerini yükseltti. Üst üste gelen yıldız transferleri sonunda taraftarlar forma ve ürün satışları arttı.





Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak yaklaşık 25 milyon Euro'luk gelirin sahibi olmak istiyor.





Oyuncu satışı gerçekleşecek

Galatasaray, yaz transfer döneminde 8 oyuncu transfer ederken, yaklaşık 20 milyon Euro harcadı. Mustafa Muhammed'in satışı ve Mathias Ross'un kiralamasından 6 milyon Euro elde eden sarı-kırmızılılar, oyuncu satışına devam edecek.





Juventus'un takip ettiği Zaniolo için 30 milyon Euro, Avrupa ekiplerinin radarındaki Nelsson'dan ise 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam bekleniyor.











