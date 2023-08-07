|
Spor

Dursun Özbek: Gelecek yıl kâr edeceğiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaklaşık 1 milyar TL zarar açıklayan sarı-kırmızılı kulübü kâra geçirmek için harekete geçti. Özbek, gelecek sezon kâr açıklamayı yönetiminin hedef listesine koyarak, "Çok çalışacağız, gelecek yıl kâr açıklayacağız" dedi.

Umut Yılmaz
10:13 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dursun Özbek

Dursun Özbek

Temmuz ayının sonunda bir yıllık finansal sonuçlarını yayınlayan Galatasaray, yaklaşık 1 milyar TL zarar açıklamıştı. Bu büyük zarar açıklaması sonrasında sarı-kırmızılı kulüpte yönetim kurulu toplantısı hararetli geçti.


Tartışmaların yaşandığı toplantı sırasında söz alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetimdeki isimlere "Çok çalışacağız, gelecek yıl kâr açıklayacağız" diye seslendi. Bunun üzerine Sportif AŞ'yi kâra geçirmek için çalışmalar başladı.


Bir süredir sponsorluklarını geliştiren ve bu alandaki gelirlerini arttıran Galatasaray, diğer yandan loca ve kombine gelirlerini yükseltti. Üst üste gelen yıldız transferleri sonunda taraftarlar forma ve ürün satışları arttı.


Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak yaklaşık 25 milyon Euro'luk gelirin sahibi olmak istiyor.


Oyuncu satışı gerçekleşecek

Galatasaray, yaz transfer döneminde 8 oyuncu transfer ederken, yaklaşık 20 milyon Euro harcadı. Mustafa Muhammed'in satışı ve Mathias Ross'un kiralamasından 6 milyon Euro elde eden sarı-kırmızılılar, oyuncu satışına devam edecek.


Juventus'un takip ettiği Zaniolo için 30 milyon Euro, Avrupa ekiplerinin radarındaki Nelsson'dan ise 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam bekleniyor.




#Galatasraray
#Dursun Özbek
#Süper Lig
#Transfer
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray, Avrupa'da 305. randevuda: Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman?