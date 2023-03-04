Dursun Özbek'in mali kongrede eli kuvvetli

Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı bu sene 25 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.





Sarı-kırmızılı kulüpte son yıllarda mali kongreler hep sıkıntılı geçti. Eski başkanlar Adnan Polat, Mustafa Cengiz ve Burak Elmas gerçekleştirilen genel kurullarda idari yönden ibrasızlıkla karşılaştı. Mevcut Başkan Dursun Özbek'in ise mali kongre öncesinde herhangi bir problemi bulunmuyor. 9 ay önce seçimle göreve gelen Özbek, verdiği vaatlerin hepsini yerine getirdi. Özbek ve yönetiminin ibra oylamasından tam destekle ayrılması bekleniyor.





Takımı zirveye taşıdı





Özbek, adeta sıfırdan bir takım kurdu. Geçtiğimiz sezon ligi 13. sırada bitiren takımı baştan aşağı yenileyen ve birçok yıldız ismi transfer eden Özbek, ligin zirvesine yükseldi.





Galatasaray Adası'nı faaliyete geçiren, Mecidiyeköy'de bulunan binada rezidans projesi gerçekleştiren Özbek, son olarak da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Emlak Konut'a ait olan 40 dönümlük araziyi satın aldı. Özbek, yeni sezonda tesisleri Kemerburgaz'a taşıyacak ve 62 dönümlük Florya arazisinde konut projesi geliştirecek. Ayrıca Aslantepe çevresinde kapalı spor salonu için yeni yer alınacak.



















