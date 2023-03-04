|
Reklam
Reklam
Spor

Dursun Özbek'in mali kongrede eli kuvvetli

25 Mart'ta düzenlenecek olan yıllık olağan genel kurul toplantısı öncesinde Dursun Özbek'in bir korkusu yok. 9 aydır görevde olan ve seçim öncesi verdiği her sözü yerine getiren Özbek'in ibra konusunda bir çekincesi bulunmuyor.

Umut Yılmaz
Umut Yılmaz
09:40 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Dursun Özbek

Dursun Özbek

Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı bu sene 25 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.


Sarı-kırmızılı kulüpte son yıllarda mali kongreler hep sıkıntılı geçti. Eski başkanlar Adnan Polat, Mustafa Cengiz ve Burak Elmas gerçekleştirilen genel kurullarda idari yönden ibrasızlıkla karşılaştı. Mevcut Başkan Dursun Özbek'in ise mali kongre öncesinde herhangi bir problemi bulunmuyor. 9 ay önce seçimle göreve gelen Özbek, verdiği vaatlerin hepsini yerine getirdi. Özbek ve yönetiminin ibra oylamasından tam destekle ayrılması bekleniyor.


Takımı zirveye taşıdı

Özbek, adeta sıfırdan bir takım kurdu. Geçtiğimiz sezon ligi 13. sırada bitiren takımı baştan aşağı yenileyen ve birçok yıldız ismi transfer eden Özbek, ligin zirvesine yükseldi.


Galatasaray Adası'nı faaliyete geçiren, Mecidiyeköy'de bulunan binada rezidans projesi gerçekleştiren Özbek, son olarak da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Emlak Konut'a ait olan 40 dönümlük araziyi satın aldı. Özbek, yeni sezonda tesisleri Kemerburgaz'a taşıyacak ve 62 dönümlük Florya arazisinde konut projesi geliştirecek. Ayrıca Aslantepe çevresinde kapalı spor salonu için yeni yer alınacak.






#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Florya
2 saat önce
default-profile-img
Dursun Özbek'in mali kongrede eli kuvvetli
341 internet sitesi erişime kapatıldı
Depremde 100 kişiye mezar olmuştu: Apartmanın müteahhitti baba-kız aranıyor
Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da ikinci oldu
Sedat Ağçay'ın ilk sınavı Beşiktaş
ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.