Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Elazığ atletizm takımları Kars’tan şampiyonlukla döndü

Elazığ atletizm takımları Kars’tan şampiyonlukla döndü

10:3324/06/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Şampiyon takımlar, ANALİG Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
Şampiyon takımlar, ANALİG Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Kars’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Bölge Şampiyonasında Elazığ’ı temsil eden kız ve erkek atletizm takımları büyük bir başarıya imza attı. Her iki takım da bölge şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Elazığlı sporcuların bu anlamlı başarısı, sadece bireysel yeteneklerin değil, aynı zamanda disiplinli çalışma, özveri ve ekip ruhunun da bir göstergesi oldu. Şampiyon takımlar, elde ettikleri bu başarı ile Antalya’da düzenlenecek olan ANALİG Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.


Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi elde ettikleri bu gurur verici başarıdan dolayı tebrik ediyoruz. Gençlerimizin azmi ve disipliniyle daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Türkiye Şampiyonası’nda da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır" denildi.

#Anadolu Yıldızlar Ligi
#Kars
#Elazığ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memura emekliye %16.28 enflasyon farkı hesaplandı! Temmuz zammında 4 formül: Meslek meslek yeni maaş listesi