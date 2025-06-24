Elazığ atletizm takımları Kars’tan şampiyonlukla döndü

Elazığlı sporcuların bu anlamlı başarısı, sadece bireysel yeteneklerin değil, aynı zamanda disiplinli çalışma, özveri ve ekip ruhunun da bir göstergesi oldu. Şampiyon takımlar, elde ettikleri bu başarı ile Antalya’da düzenlenecek olan ANALİG Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi elde ettikleri bu gurur verici başarıdan dolayı tebrik ediyoruz. Gençlerimizin azmi ve disipliniyle daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Türkiye Şampiyonası’nda da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır" denildi.