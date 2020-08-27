Emre Mor harika bir gol attı ama sakatlandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2020-2021 sezonu öncesinde Celta Vigo, Oviedo'ya karşı oynadığı ilk hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'a daha sonra Olympiakos'a giden Emre Mor, geri döndüğü Celta Vigo'da ilk maçında göz doldurdu.

İlk 11'de sahaya çıkan ve karşılaşmanın 20. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü atan Emre, 29. dakikada sakatlandı.

Celta Vigo Kulübü, Emre'nin sağ bacak kaslarında aşırı yüklenmeden kaynaklanan bir sakatlığı olduğunu açıkladı.

⚽️Emre Mor’s goal @Emremor29 #emremor #celtavigo #spain #goal #match pic.twitter.com/ju3acgzhwm — Emre Mor | 🇹🇷 (@emremorfc) August 26, 2020

"Sezon boyunca 20 maç böyle oynarsa, kalır mı gider mi diye bir tartışma olmaz"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Oscar Garcia Valora, Emre'nin sahada kaldığı süre boyunca çok iyi bir performans gösterdiğini belirterek, "Eğer 90 dakika veya sezon boyunca 20 maç böyle oynarsa, kalır mı gider mi diye bir tartışma olmaz" dedi.

Valora, "Emre'nin maçtaki performansını beğendim. Sadece topla oynaması değil, bunu zaten iyi yapan bir futbolcu olduğunu biliyoruz, aynı zamanda 2-3 pozisyonda defansif anlamda da takıma yardım etti. Eğer burada kalmak istiyorsa izlemesi gereken yol budur" açıklamasında bulundu.

İspanyol basını da, Emre'nin "sahada kaldığı sürede çok iyi maç çıkardığını ve mükemmel bir gol attığını" yazdı.

Diğer yandan Celta'daki diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise ilk hazırlık maçında yedekten oyuna girdi.

Messi benzetmeleri yapılan Emre Mor 'Galatasaray' şansını kullanamadı Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da Emre Mor'un kadro dışı kalması dikkati çekti. Tuzlaspor'la oynanan kupa maçında yedek oturan Emre, bilinen sakatlığı olmamasına rağmen Göztepe kafilesine dahil edilmedi.Teknik direktör Fatih Terim'in bu tercihi, Emre Mor'u gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde önemli eksiklerSıfır katkıYaz transfer döneminde Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Emre Mor, performansıyla beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.Sarı-kırmızılı formayla 16 maçta 580 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu, skor katkısı yapamadı.Piyasası dip yaptıDanimarka ekibi Nordsjaelland'da yıldızı parlayan Emre Mor, 2016 yazında 9.75 milyon euroya Borussia Dortmund'a transfer olmuş, oradan da 13 milyon euro bedelle Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu. Dortmund ve Celta Vigo'da hayal kırıklığına neden olan Emre, 2019 yaz döneminde kariyerinin son şansı olarak değerlendirilen Galatasaray'a imza atmıştı.Geleceğin yıldızları arasında gösterilen ancak sarı-kırmızılı takımda da yokları oynayan Emre Mor'un Transfermarkt'taki değeri şimdilerde 2 milyon euroya kadar geriledi.

Celta Vigo-Oviedo hazırlık maçının tamamı: