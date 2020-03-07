En zor görev Belhanda’nın

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını son sürat sürdürüyor. Ligde çıktığı son 8 maçta 8 galibiyet alarak seri yakalayan ve üst sıralara tırmanan sarı-kırmızılılar, Sivas deplasmanından da galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.

Teknik heyet, Sivasspor karşısında puan kaybı istemezken kadro tercihleri üzerinde çalışıyor. Mario Lemina’nın yokluğunda Emre Akbaba’yı Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında yedek kulübesine çeken teknik kadro, Sivasspor maçında da yetenekli futbolcuyu yedek soyunduracak. Fenerbahçe deplasmanında iyi bir performans göstermesine rağmen oyundan çıkarken kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Younes Belhanda, Gençlerbirliği maçında cezasını çektikten sonra Sivasspor maçında ilk 11’de başlayabilir.

Gençlerbirliği maçında orta sahada Taylan Antalyalı’yı görevlendiren teknik heyet, genç futbolcunun performansından memnun kalmadı. Deplasmanda risk almak istemeyen teknik heyet, bu sebeple Belhanda’yı sahaya sürmeyi planlıyor.

Kadronun geri kalanına dokunmak istemeyen teknik ekip, kalede Muslera, defansta Mariano, Donk, Marcao, Sarachhi, orta sahada Seri, Ömer Bayram, Belhanda, forvet hattında ise Feghouli, Onyekuru ve Falcao’yu oynatmayı düşünüyor.

📸 Futbol takımımız, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti. pic.twitter.com/OGLUELpJd3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 6 Mart 2020



