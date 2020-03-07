SÜPER LİG

En zor görev Belhanda’nın

Süper Lig’deki son 8 maçını kazanarak zirvenin ortağı olan Galatsaray’da, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Sivasspor maçının son çalışmaları yapılıyor. Puan kaybı istemeyen teknik heyet, Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine kritik deplasmanda Belhanda’ya görev verecek.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Belhanda, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 resmi maçta 5 gol atarken 2 de asist yaptı.

Belhanda, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 resmi maçta 5 gol atarken 2 de asist yaptı.

Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını son sürat sürdürüyor. Ligde çıktığı son 8 maçta 8 galibiyet alarak seri yakalayan ve üst sıralara tırmanan sarı-kırmızılılar, Sivas deplasmanından da galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.

Teknik heyet, Sivasspor karşısında puan kaybı istemezken kadro tercihleri üzerinde çalışıyor. Mario Lemina’nın yokluğunda Emre Akbaba’yı Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında yedek kulübesine çeken teknik kadro, Sivasspor maçında da yetenekli futbolcuyu yedek soyunduracak. Fenerbahçe deplasmanında iyi bir performans göstermesine rağmen oyundan çıkarken kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Younes Belhanda, Gençlerbirliği maçında cezasını çektikten sonra Sivasspor maçında ilk 11’de başlayabilir.

Gençlerbirliği maçında orta sahada Taylan Antalyalı’yı görevlendiren teknik heyet, genç futbolcunun performansından memnun kalmadı. Deplasmanda risk almak istemeyen teknik heyet, bu sebeple Belhanda’yı sahaya sürmeyi planlıyor.

Kadronun geri kalanına dokunmak istemeyen teknik ekip, kalede Muslera, defansta Mariano, Donk, Marcao, Sarachhi, orta sahada Seri, Ömer Bayram, Belhanda, forvet hattında ise Feghouli, Onyekuru ve Falcao’yu oynatmayı düşünüyor.


Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Sergen Yalçın açıklaması
Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Sergen Yalçın açıklaması

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı değerlendirdi. Dilmen, siyah beyazlıların önemli bir galibiyet aldığını ifade ederken Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini çok olumlu bir karar olarak yorumladı. Tecrübeli futbol adamı bütün camiaların kendilerine bir Fatih Terim aradığını söylerken Sergen Yalçın'ın 'potansiyel bir Fatih Terim' olduğunu belirtti.Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;"Beşiktaş bir hedefe varmış gibi oynuyor. Oyuncular sürekli maçın içindeler, sürekli öne oynama istekleri var. Sergen Yalçın öncesi ve sonrası Beşiktaş arasında oyun anlamında farklılıklar var. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı tercih ederek çok doğru bir hamle yaptı. Her camia kendi Fatih Terim'ini çıkarmak istiyor. Sergen Yalçın da, potansiyel bir Fatih Terim."

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