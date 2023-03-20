Enes Ünal'ın rakibi Lewandowski

La Liga’da son olarak Sevilla ağlarını sarsan Enes, takımının bu sezon hem en çok gol atan, hem de en fazla asist yapan ismi olmayı başardı. Milli futbolcu, ligde oynadığı 26 maçta 13 gol ve 3 asistlik performans sergilerken, Kral Kupası’nda da çıktığı 3 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Getafe’de Enes’in ardından en skorer isim ise 7 golle Borja Mayoral oldu.