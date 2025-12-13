Antalyaspor, Süper Lig'in 16’ncı haftasında sahasında oynadığı maçta Galatasaray’a 4-1 yenildi.





Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut mücadeleyi ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.





Erol Bulut'un maç sonu açıklamaları şu şekilde;

'Zaten maç aşağı yukarı bitmişti'

"Maalesef istemediğimiz bir sonuç. Aslında ilk yarıyla yine ikinci yarıyı ayırmamız gereken, iki 45 dakika var. İlk 15-20 dakikada maalesef çıkarken kaptırdığımız toplar, kendi yediğimiz kontrataktan ilk iki, hatta üç gol rakibi de öne geçirdi. İkinci yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık. Pozisyonlara da girdik. Attığımız gol oldu. Kontratakta yine yediğimiz bir dördüncü gol var. Zaten maç aşağı yukarı bitmişti ama böyle takımlara karşı kendi evimizde pozisyona çıkarken 3 gol, kontrataktan yiyorsanız kazanmanız zor oluyor."





'İyiye doğru gidiyor'

"O konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hangi şekilde açıklama yaparsam. Şu anda oyun kalitesi, tarzına bakarsanız bence Fenerbahçe bayağı toparladı, iyiye doğru gidiyor. Yarışın yine Fenerbahçe ve Galatasaray arasında olacağını düşünüyorum."





'Trabzonspor sonuna kadar gidemeyeceklerini düşünüyorum'

"Trabzonspor iyi bir çıkış yaptı ama futbolcu kalitesi, kadro derinliği olarak sonuna kadar gidemeyeceklerini düşünüyorum. İnşallah onlar da sonuna kadar gider ve iyi bir yarış olur. Kadro derinliği ve kalitesine bakarsak iki takım arasında geçecektir."



















