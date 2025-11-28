Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan'dan camiaya 'sabır' mesajı

15:5228/11/2025, Cuma
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yapılanma sürecine dikkat çekerek şehrin ve taraftarın sabırlı olması halinde bordo-mavililerin yeniden şampiyonluk yarışının güçlü bir aktörü olacağını söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün geleceğine yönelik önemli mesajlar verdi. Doğan, Trabzonspor Dergisi’ndeki yazısında kulübün bir yapılanma sürecinde olduğunu ve bu süreçte sabrın kritik rol oynadığını vurguladı.


Teknik direktör Fatih Tekke ile genç, dinamik ve geleceğe dönük bir kadro kurduklarını belirten Doğan, “Bazı haftalar istediğimiz sonuçlar gelmeyebilir ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün attığımız her adım, yarının güçlü Trabzonspor’unu kurmak içindir. Takımımız hem bugünü oynayabilecek hem de ilerleyen yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.


"Trabzonspor taraftarı bu kulübün ruhudur"

Uzun vadeli başarıya ulaşmanın planlı kadro mühendisliği ve doğru takviyelerle mümkün olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:


“Biz günü kurtarmaya değil, sürdürülebilir başarıya odaklandık. Son haftalarda tribünlerde özlediğimiz Trabzonspor havasını görüyoruz. Taraftarımız yeniden kenetlenmeye başladı. Bu takımın en büyük gücü o birliktir. Hem iç sahada hem deplasmanda takıma sahip çıkıldıkça oyuncularımız çok daha farklı bir enerjiyle oynuyor.”


“Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor, doğru yoldayız” diyen Doğan, sabır vurgusunu yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı:


“Bu şehir ve taraftar sabırlı olursa Trabzonspor yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline gelecek.”





#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Süper Lig
