Ertuğrul Doğan'dan camiaya 'sabır' mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün geleceğine yönelik önemli mesajlar verdi. Doğan, Trabzonspor Dergisi’ndeki yazısında kulübün bir yapılanma sürecinde olduğunu ve bu süreçte sabrın kritik rol oynadığını vurguladı.





Teknik direktör Fatih Tekke ile genç, dinamik ve geleceğe dönük bir kadro kurduklarını belirten Doğan, “Bazı haftalar istediğimiz sonuçlar gelmeyebilir ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün attığımız her adım, yarının güçlü Trabzonspor’unu kurmak içindir. Takımımız hem bugünü oynayabilecek hem de ilerleyen yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.





"Trabzonspor taraftarı bu kulübün ruhudur"





Uzun vadeli başarıya ulaşmanın planlı kadro mühendisliği ve doğru takviyelerle mümkün olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:





“Biz günü kurtarmaya değil, sürdürülebilir başarıya odaklandık. Son haftalarda tribünlerde özlediğimiz Trabzonspor havasını görüyoruz. Taraftarımız yeniden kenetlenmeye başladı. Bu takımın en büyük gücü o birliktir. Hem iç sahada hem deplasmanda takıma sahip çıkıldıkça oyuncularımız çok daha farklı bir enerjiyle oynuyor.”





“Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor, doğru yoldayız” diyen Doğan, sabır vurgusunu yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı:





“Bu şehir ve taraftar sabırlı olursa Trabzonspor yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline gelecek.”















