Trabzonspor lobiye geçit vermedi: "Çocuklar katledilirken Coca-Cola ile anlaşmak yakışmaz!"

Süper Lig'deki kulüplere sponsorluk teklifinde bulunan Coca-Cola, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlamıştı. Trabzonspor ise bu teklife ret yanıtı verdi. Bordo Mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, katil İsrail'in Filistin'e karşı zulmüne dikkat çekerek bu teklifi kabul etmedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı şirketle ilgili olarak başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklaması şu şekilde;

"Filistin’de binlerce çocuk katledilirken Coca-Cola ile anlaşma yapmamız bize yakışmaz."

Öte yandan Beşiktaş'ın da Coca-Cola'dan teklif aldığı ancak konuyla ilgili henüz yanıt vermediği belirtildi.







