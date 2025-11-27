Yeni Şafak
Trabzonspor lobiye geçit vermedi: "Çocuklar katledilirken Coca-Cola ile anlaşmak yakışmaz!"

Trabzonspor lobiye geçit vermedi: "Çocuklar katledilirken Coca-Cola ile anlaşmak yakışmaz!"

21:09 27/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Ertuğrul Doğan - Trabzonspor Kulübü Başkanı
Ertuğrul Doğan - Trabzonspor Kulübü Başkanı

Coca-Cola, Süper Lig kulüplerine sponsor olmak için uzun süredir girişimlerde bulunuyordu. Trabzonspor Kulübü, konuyla ilgili net bir tavır gösterdi ve bu sponsorluğu reddetti. Başkan Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Filistin’de binlerce çocuk katledilirken Coca-Cola ile anlaşma yapmamız bize yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki kulüplere sponsorluk teklifinde bulunan Coca-Cola, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlamıştı. Trabzonspor ise bu teklife ret yanıtı verdi. Bordo Mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, katil İsrail'in Filistin'e karşı zulmüne dikkat çekerek bu teklifi kabul etmedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı şirketle ilgili olarak başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklaması şu şekilde;

"Filistin’de binlerce çocuk katledilirken Coca-Cola ile anlaşma yapmamız bize yakışmaz."

Öte yandan Beşiktaş'ın da Coca-Cola'dan teklif aldığı ancak konuyla ilgili henüz yanıt vermediği belirtildi.



