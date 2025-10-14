Yeni Şafak
Esenler Erokspor Kevin Pangos'u kadrosuna kattı

Esenler Erokspor Kevin Pangos'u kadrosuna kattı

16:2814/10/2025, Salı
THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Valencia Basket takımı ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Tyler Dorsey (27), Valencia Basket oyuncusu Kevin Pangos (47) ile mücadele etti.
THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Valencia Basket takımı ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Tyler Dorsey (27), Valencia Basket oyuncusu Kevin Pangos (47) ile mücadele etti.

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Kevin Pangos'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Yeni sezonda takımımızın başarısı için ter dökecek olan Kevin Pangos'a, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Tecrübeli basketbolcu, son olarak İtalya'nın Napoli Basket takımında forma giydi.

