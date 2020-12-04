Galatasaray'da Falcao'ya kulüp aranıyor

Galatasaray’ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle verim alamadığı Radamel Falcao gözden çıkarıldı. Kolombiyalı oyuncuyu satmak isteyen yönetim, maaş yükünden de kurtulmak istiyor. Falcao’ya MLS ekiplerinden Inter Miami başta olmak üzere Suudi Arabistan ve Katar’dan taliplerin olduğu öğrenildi.
Umut YılmazYeni Şafak
Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Monaco’dan büyük umutlarla transfer edilen ve İstanbul’a geldiği ilk gün 25 bin Galatasaraylı taraftar tarafından karşılanan Radamel Falcao, son kredilerini de tüketti. Yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluklarla gündem olan Kolombiyalı golcünün gönderilmesi gündeme geldi.
Falcao'ya talipler var
Sarı-kırmızılı takım, ara transfer döneminde Falcao’yu elden çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yıllık 5 milyon euro maaşıyla takımının en çok kazanan oyuncusu olarak dikkat çeken Kolombiyalı satmak isteyen yönetim, 34 yaşındaki futbolcunun maaş yükünden de kurtulmak istiyor. Falcao’ya MLS ekiplerinden Inter Miami başta olmak üzere Suudi Arabistan ve Katar’dan taliplerin olduğu öğrenildi. Bu sezon 6 maçta 5 gol atan Falcao, Galatasaray formasıyla kariyerinde toplam 29 maçta 16 kez gol sevinci yaşadı.
Sakatlıkları bezdirdi
Sık sık sakatlanan Kolombiyalı yıldız oyuncu, bu sezon ligde 6 maça çıkarken 4 maçı kaçırdı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam eden Radamel Falcao, yarın Türk Telekom Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray- Hatayspor maçında da forma giyemeyecek. Galatasaray formasıyla iki sezonda sadece 29 maça çıkan Falcao, Hatayspor maçıyla birlikte 27. maçını kaçıracak. 34 yaşındaki oyuncunun sakatlığı tam geçmeden oynamak istemediği bu sebeple tam anlamıyla iyileşmeyi beklediği öğrenildi.
Diagne en büyük hücum kozu
Galatasaray teknik heyetinin Hatay ekibi karşısında gol silahı ise Mbaye Diagne olacak. Sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada 3 gol birden atan Senegalli futbolcu, teknik heyetin hücumda en önemli kozu olacak. Hastalığını atlatan Ryan Babel ve genç futbolcu Ali Yavuz Kol ise yedek kulübesinde forma şansı bekleyecek.
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