Galatasaray'da Falcao'ya kulüp aranıyor

Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Monaco’dan büyük umutlarla transfer edilen ve İstanbul’a geldiği ilk gün 25 bin Galatasaraylı taraftar tarafından karşılanan Radamel Falcao, son kredilerini de tüketti. Yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluklarla gündem olan Kolombiyalı golcünün gönderilmesi gündeme geldi.

Falcao'ya talipler var

Sarı-kırmızılı takım, ara transfer döneminde Falcao’yu elden çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yıllık 5 milyon euro maaşıyla takımının en çok kazanan oyuncusu olarak dikkat çeken Kolombiyalı satmak isteyen yönetim, 34 yaşındaki futbolcunun maaş yükünden de kurtulmak istiyor. Falcao’ya MLS ekiplerinden Inter Miami başta olmak üzere Suudi Arabistan ve Katar’dan taliplerin olduğu öğrenildi. Bu sezon 6 maçta 5 gol atan Falcao, Galatasaray formasıyla kariyerinde toplam 29 maçta 16 kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Terim'i endişelendiren sakatlık: İdmana çıkmadı Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dünkü antrenmanda girdiği ikili mücadelede sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı'nın, günü tedbir amaçlı tedavi ile geçirdiği belirtildi. Taylan'ın sağlık durumunun yarın yapılacak tetkikler sonrasında netleşeceği aktarıldı.Üç isim takımdan ayrı çalıştıFernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı bildirildi.Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.📸⚽ Aslanlarımızın bugünkü antrenmanından kareler. 🦁 pic.twitter.com/HQCEBFyofg— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 3, 2020 Mustafa Cengiz'den dikkati çeken Messi-Ronaldo çıkışıGalatasaray'a dönecek mi? Onyekuru'nun menajerinden açıklama geldi

Sakatlıkları bezdirdi

Sık sık sakatlanan Kolombiyalı yıldız oyuncu, bu sezon ligde 6 maça çıkarken 4 maçı kaçırdı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam eden Radamel Falcao, yarın Türk Telekom Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray- Hatayspor maçında da forma giyemeyecek. Galatasaray formasıyla iki sezonda sadece 29 maça çıkan Falcao, Hatayspor maçıyla birlikte 27. maçını kaçıracak. 34 yaşındaki oyuncunun sakatlığı tam geçmeden oynamak istemediği bu sebeple tam anlamıyla iyileşmeyi beklediği öğrenildi.

Diagne en büyük hücum kozu

Galatasaray teknik heyetinin Hatay ekibi karşısında gol silahı ise Mbaye Diagne olacak. Sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada 3 gol birden atan Senegalli futbolcu, teknik heyetin hücumda en önemli kozu olacak. Hastalığını atlatan Ryan Babel ve genç futbolcu Ali Yavuz Kol ise yedek kulübesinde forma şansı bekleyecek.

Sakat yıldız Falcao Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan idmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bırakan Falcao, geçtiğimiz sezon son olarak ligin 28. haftasında Gaziantep FK maçında sakatlanarak sezonu kapatmış ve son 7 maçta forma giyememişti. Geçtiğimiz sezon takımını 23 maçta yalnız bırakan Falcao, Monaco’da ise 5 sezonda sadece 29 karşılaşmada sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon yüksek performans sergileyen ve ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik katkı veren ancak idmanda sakatlanan Falcao, yarın oynanacak olan Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncunun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilirken, tedavisine başlandı. Galatasaray formasıyla 29 resmi maça çıkan Falcao, 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı takımın en çok kazanan oyuncusu olarak dikkat çeken 34 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 5 milyon Euro net ücretle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Koronavirüs salgını sonrasında Galatasaray’ın talep ettiği yüzde 15’lik indirimi kabul eden Falcao’nun net ücreti 4 milyon 250 bin Euro’ya indirilmişti.Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı: Beni istediler

Mustafa Cengiz'den dikkati çeken Messi-Ronaldo çıkışı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu' seçilen Fernando Muslera’nın ödülünü aldı."Dünyanın en nankör işlerinden birini yapıyoruz"Cengiz, Muslera’nın devre arasında takıma dönmesini beklediklerini ifade ederek, “Ocak ayı geliyor ve menajerlerin dönemi başlıyor. Transfer haberleri çıkmaya başladı ve av mevsimi başladı. Hangi menajer güçlüyse kendi futbolcusunun pazarlamasını yapıyor. Ben de bir taraftarım ve dünyanın en iyi futbolcularını; Messi’yi, Ronaldo’yu istiyorum. Bunu yapamayanlara da ‘Beceriksiz’ diyorum. Dünyanın en zor ve en nankör işlerinden birini yapıyoruz. Kulüpler bütün dünyada zor durumda. Barcelona büyük zarar açıkladı. Biz ve diğer kulüp başkanlarımız futbolcularla tek tek görüştü. Biraz önce 2 değerli Trabzonsporlu oyuncu ‘Bu bir takım oyunu’ dedi. Bu tek başına olmaz. Gelirlerimiz yarı yarıya düştü, giderlerimiz Euro cinsinden olduğu için kur farkıyla arttı. Devletimiz sağ olsun yardımcı oldu. Ama bu 4 ay dayanamaz. İnşallah mart, nisan ayında seyircili olarak kıyasıya mücadele ederiz” dedi.Galatasaray'a dönecek mi? Onyekuru'nun menajerinden açıklama geldi"Marcao için ne verilse az"Cengiz törene katılan Marcao’nun da ‘Yılın Savunma Oyuncusu’ ödülünü verdi. Marcao ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti. Marcao’nun transferde adının geçmesiyle ilgili olarak da konuşan Mustafa Cengiz, “Maddi değeri olan her şey için profesyonel kulüpler, oyuncunun ve kulübün hayrına gerekeni yapar. Marcao’yu transfer ettiğimizde ‘2. Lig’e düşen takımın defans oyuncusunu alıyorsunuz’ tepkileri geldi. Ben hocama ve uyumuna bakarım. Ben tabii ki Marcao’yu bilmiyordum. Hem oyuncu hem karakter olarak büyük bir örnek. Şu anda söylenen rakamlar onun rakamları değil. Marcao için ne verilse az” diye konuştu.



