Falcao halinden memnun

Galatasaray’da Radamel Falcao’nun önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı gündeme oturdu. Son dönemde Katar ve Suudi Arabistan’da yayın yapan gazeteler, Körfez ülkelerinden bazı kulüplerin Kolombiyalı yıldızla ilgilendiğini iddia etmişti. Ancak Galatasaray yönetiminin, Falcao’yu kesinlikte satmayı düşünmediği belirtiliyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı istediği performansı ortaya koyamadığını düşünen Falcao’nun da, yeni sezonda daha etkili olmak istediği vurgulandı. Her fırsatta İstanbul’da mutlu olduğunu dile getiren 34 yaşındaki golcünün, liglerin ertelendiği dönemde dahi yurt dışına çıkma talebinin olmadığı ifade edildi. Sezon başında taraftarın büyük sevgi gösterisi ile İstanbul’a adım atan Falcao, bu sezon 20 resmi maçta 10 gol attı, 1 de asist yaptı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Falcao, sakatlığını atlattıktan sonra sahalara fırtına gibi dönmüştü.

Galatasaray’da istenilen performansı sergileyemeyen Ahmet Çalık ile sezon sonunda yollar ayrılacak. 2016-2017 sezonu devre arasında 2,5 milyon Euro’ya büyük umutlarla Gençlerbirliği’nden transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Galatasaray’da 4. sezonunu geçiren Ahmet, yaz transfer döneminde satış listesine konulacak.