SÜPER LİG

Falcao halinden memnun

G.Saray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Falcao, takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Arap ülkelerinden çok sayıda teklif aldığı iddia edilen Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı takımda kalıp gelecek sezon iyi bir performans ortaya koymak istiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Galatasaray’da Radamel Falcao’nun önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı gündeme oturdu. Son dönemde Katar ve Suudi Arabistan’da yayın yapan gazeteler, Körfez ülkelerinden bazı kulüplerin Kolombiyalı yıldızla ilgilendiğini iddia etmişti. Ancak Galatasaray yönetiminin, Falcao’yu kesinlikte satmayı düşünmediği belirtiliyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı istediği performansı ortaya koyamadığını düşünen Falcao’nun da, yeni sezonda daha etkili olmak istediği vurgulandı. Her fırsatta İstanbul’da mutlu olduğunu dile getiren 34 yaşındaki golcünün, liglerin ertelendiği dönemde dahi yurt dışına çıkma talebinin olmadığı ifade edildi. Sezon başında taraftarın büyük sevgi gösterisi ile İstanbul’a adım atan Falcao, bu sezon 20 resmi maçta 10 gol attı, 1 de asist yaptı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Falcao, sakatlığını atlattıktan sonra sahalara fırtına gibi dönmüştü.

Ahmet Çalık’la yollar ayrılacak

  • Galatasaray’da istenilen performansı sergileyemeyen Ahmet Çalık ile sezon sonunda yollar ayrılacak. 2016-2017 sezonu devre arasında 2,5 milyon Euro’ya büyük umutlarla Gençlerbirliği’nden transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Galatasaray’da 4. sezonunu geçiren Ahmet, yaz transfer döneminde satış listesine konulacak.

Dünya yıldızları boşta kalabilir: Virüs en çok onları etkileyecek
Dünya yıldızları boşta kalabilir: Virüs en çok onları etkileyecek

Koronavirüs salgını futbol sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Ekonomik olarak zora giren futbol kulüpleri bırakın bu sezonu yeni sezonla ilgili bile endişe havasına hakim. Bununla birlikte sezon sonunda serbest kalacak futbolcular da kariyer planı yapmakta zorluk yaşıyor.Yeni sezonda daha iyi sözleşmelerle başka takımlara transfer olmayı ya da kulüplerinden daha yüksek kontratlar almayı hedefleyen futbolcular bu isteklerini bu sezon gerçekleştirmekte oldukça zorlanacak.İşte sezon sonunda serbest kalacak futbolcular;❍ Thomas Meunier❍ Willian❍ Dries Mertens❍ Edinson Cavani❍ Jan Vertonghen❍ Artem Dzyuba❍ Layvin Kurzawa❍ Charles Aranguiz❍ David Silva❍ Mario Götze❍ Benjamin Stambouli❍ Pedro❍ Jose Callejon❍ Nathaniel Clyne❍ Japhet TangangaGaleri: FIFA'dan yapılacak transferler için radikal karar

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