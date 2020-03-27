Falcao kalitesini gösterdi : Son 8 maçta 8 gol attı

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde büyük uğraşlar sonucu kadrosuna katmayı başardığı Radamel Falcao, ligin ikinci devresinde adeta kendini buldu. Sezonun ilk yarısını büyük ölçüde sakatlıklarla geçiren Kolombiyalı yıldız, ligin ilk 16 haftasında sadece bir gol atabildi. Sonrasında büyük bir çıkış yakalayan tecrübeli golcü, ligde çıktığı son 8 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray’ın yakaladığı galibiyet serisine büyük katkı sağlayan Falcao, ligin ikinci devresinde sadece Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş maçlarında gol atamadı. 34 yaşındaki oyuncu bu 8 maçlık periyotta, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ağlarına 2’şer, Denizlispor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Sivasspor kalelerine ise birer gol bıraktı. Radamel Falcao, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda 20 yıl aradan sonra yendiği maçta takımını öne geçiren skoru kaydederek tarihe de adını yazdırdı.

Abdurrahim Albayrak “En iyi şekilde döneceğiz”

Hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya üzerinden son durumuyla ilgili mesaj yolladı. En iyi şekilde döneceklerini belirten Albayrak, “Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.” ifadelerini kullandı.



