SÜPER LİG

Falcao kalitesini gösterdi : Son 8 maçta 8 gol attı

Sezon başında Galatasaray’a transfer olan ve sakatlıklar nedeniyle ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Radamel Falcao, ikinci yarıda gösterdiği performansla kalitesini ortaya koydu. Kolombiyalı oyuncu ligde çıktığı son 8 maçta 8 gol atarak sarı-kırmızılıların en önemli kozu oldu.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde büyük uğraşlar sonucu kadrosuna katmayı başardığı Radamel Falcao, ligin ikinci devresinde adeta kendini buldu. Sezonun ilk yarısını büyük ölçüde sakatlıklarla geçiren Kolombiyalı yıldız, ligin ilk 16 haftasında sadece bir gol atabildi. Sonrasında büyük bir çıkış yakalayan tecrübeli golcü, ligde çıktığı son 8 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray’ın yakaladığı galibiyet serisine büyük katkı sağlayan Falcao, ligin ikinci devresinde sadece Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş maçlarında gol atamadı. 34 yaşındaki oyuncu bu 8 maçlık periyotta, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ağlarına 2’şer, Denizlispor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Sivasspor kalelerine ise birer gol bıraktı. Radamel Falcao, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda 20 yıl aradan sonra yendiği maçta takımını öne geçiren skoru kaydederek tarihe de adını yazdırdı.

Abdurrahim Albayrak “En iyi şekilde döneceğiz”

Abdurrahim Albayrak
Abdurrahim Albayrak

  • Hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya üzerinden son durumuyla ilgili mesaj yolladı. En iyi şekilde döneceklerini belirten Albayrak, “Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.” ifadelerini kullandı.


Takımın test sonuçlarını Sergen Yalçın açıkladı
Takımın test sonuçlarını Sergen Yalçın açıkladı

Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın, gündeme ilişkin dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Koronavirüs testlerinin negatif çıktığını belirten Yalçın, telekonferansla antrenman yaptırmayacağını açıkladı.A Spor'a konuşan Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Resmi açıklama gelmeden antrenmanları açmayı düşünmüyorum""Hiçbir oyuncumuzda problem yok. Bireysel program hazırladık. Şartlar ne kadar el verirse çalışma yapıyorlar. Ama hiçbir zaman idman gibi olamaz. Şartlar el verdiği sürece bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu uzun süreler futbolcuların geriye gitmesini sağlar. TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanları açmayı düşünmüyorum. Telekonferans yöntemi bence çok abartılı. Profesyonel futbolcular ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Evleri ne kadar müsaitse birçok şeyi yapmaya çalışıyorlar. Telekonfernas yöntemini ben çok sevmiyorum.""Mayıs ayından önce normale döneceğini düşünmüyorum""Hayat ne zaman normal halini alır yorum yapmak çok zor. Günlerdir evde oturuyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın söylediği kuralları yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar kısa zamanda atlatabilirsek o kadar iyi. Sokakla bomboş. Herkes işin ciddiyetinin farkına vardı. Ben Mayıs ayından önce normale döneceğini düşünmüyorum.""Hiçbir oyuncumuz bir yere gidemez""Ülkesine dönmek isteyen oyuncu bize gelmedi henüz. Avrupa'nın hiçbir yerinde sağlıklı ortam yok. Uçakla yolculuk yapmak başka bir yere gitmek oyuncular için sıkıntı yaratır. Hiçbir oyuncumuz bir yere gidemez.""Transfer kolay ama ekonomiyi nasıl yöneteceğiz""Gelecek sezonun hazırlıklarına başlayamıyoruz. Böyle bir çalışma yapmamız mümkün değil. Hayat normale dönerse transfer çalışmalarını yapacağız. Futbolun ekonomisi nasıl olacak asıl önemli olan konu bu. Transfer kolay ama ekonomiyi nasıl yöneteceğiz." "Hiçbir fikrimiz yok""Bu lig oynansa bile Haziran sonunu bulacak gibi görünüyor. Sözleşme uzatma konuları var ve biten sözleşmeler var. Nasıl olacak hiçbir fikrimiz yok. Ancak telefonla görüşebiliyoruz."Evren Turhan: “Hocam futbolcular ne yapıyor, bireysel olarak çalışma planları var değil mi?🗣Sergen Yalçın: &quot;Vallahi hiçbir bilgim yok şu anda oyuncularla ilgili Evren.&quot; pic.twitter.com/l2wZ9NFfQb&mdash; Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor) 26 Mart 2020 Video: Sergen Yalçın'dan koronavirüs açıklaması

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Mourinho'dan koronavirüs yardımı
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.