​Falcao kükredi: Kolombiyalı yıldız performasıyla parmak ısırttı

Galatasaray’ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao, sezonun ilk maçında sarı-kırmızılı takımı galibiyete taşıyan isim olarak dikkat çekti. 34 yaşındaki futbolcu, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında gösterdiği performansla galibiyetin mimarı oldu. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle saha içerisinde istenilen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı oyuncu, Gaziantep FK karşısında sergilediği futbolla birlikte bu sezon Galatasaray’ın en büyük silahlarından birisi olacağını ortaya koydu. Falcao, Gaziantep FK maçında attığı 2 golün yanı sıra bir de asist yapma başarısı gösterdi. Kolombiyalı oyuncu ayrıca yüzde 100 pas isabetiyle oynarken, 4’ü isabetli olmak üzere toplam 6 şut attı. Falcao, maç içerisinde bir tane de kilit pas verdi.

Yeniler sevindirdi

Sarı-kırmızılı takımda 4 yeni transfer Gaziantep FK karşısında sezonun ilk resmi karşılaşmasına çıkarken, gösterdikleri performansla teknik heyetten tam not aldılar. Emre Kılınç, ilk maçında gösterdiği güzel futbolu attığı bir golle süsledi. 66 dakika forma giyen Arda Turan ise 11 ikili mücadelenin 9’unu kazandı, yüzde 84 pas isabetiyle oynadı ve 3 şut pası verdi. Omar Elabdellaoui ise hem ofansta hem de defansta teknik heyetin tüm isteklerini yerine getirdi. Fatih Öztürk ise kalesinde bir gol görmesine rağmen genel performansıyla teknik ekibe güven verdi.

Okay bize gelmek istedi

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Metin Oktay’ın Kozlu Mezarlığı’ndaki anma töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın transfer gündeminde yer alan Okay Yokuşlu ile ilgili konuşan Albayrak, “Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği çok önemli isimlerden birisi. Kendisi tarafından bize gelmek istediği iletildi. Kulübü de maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti” dedi. Mali konularda ince eleyip sık dokuduklarını aktaran Abdurrahim Albayrak, “Artık her şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp, maliyeti düşük transferler yapmak istiyoruz. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. G.Saray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamızın listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var” diye konuştu.