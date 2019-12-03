Falcao sahaya indi

qGalatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk ayağında Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Radamel Falcao ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan idmanda Trabzonspor maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı.İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Feghouli ve Lemina, günü tedaviyle geçirdi. İki oyuncunun sağlık durumları hakkındaki açıklama, MR tetkikleri sonrası yapılacak. Şener, takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına başlarken, Falcao ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde güç çalışması gerçekleştirdi.
Babel dönüyor G.Saray’da Ryan Babel sahalara dönüyor. Milli takım kampında sakatlannmasına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge maçında oynayıp riske giren ancak Trabzonspor maçında yer almayan Hollandalı futbolcu nun Cumartesi günü Alanyaspor maçında forma giyeceği öğrenildi. Trabzonspor skoru koruyamıyor
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor 23 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takımların başında geldi. Karadeniz ekibi önde olduğu 5 maçtan 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybetti.Bordo-mavililer evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon ekibi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 2-1 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında ise 90 dakikaya kadar 1-0 önde taşıdığı maçı son dakika golüyle 1-1 berabere bitirdi.Haftanın maçında Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.⚽50' Sörloth⚽90' Nagatomo pic.twitter.com/Khw7nhPQER— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Aralık 2019 Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı 3 maçta da benzer bir tablo yaşadı. 34. dakikaya kadar Kasımpaşa maçını 1-0 önde getiren Trabzonspor, 40. dakikada kalesinde gol görerek sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sivasspor maçında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Başakşehir maçında ise 61. dakikada öne geçen bordo-mavililer, 67 ve 78. dakikalarda kalesindeki gollere engel olamadı. 90+6'da attığı golle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle;Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2Sivasspor - Trabzonspor: 2-1Başakşehir - Trabzonspor: 2-2Trabzonspor - Galatasaray: 1-1
Beşiktaş-Kayserispor: 4-1
Süper Lig'in 13. haftasının kapanış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yendi ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri 20. dakikada Atiba, 30. dakikada Gökhan Gönül, 41. ve 90. dakikalarda ise Burak Yılmaz kaydetti. İM Kayserispor'un maçtaki tek golünü ise 86. dakikada Adebayor kaydetti.Beşiktaş bu sonuçla 24 puanla 3. sıraya yükselirken İstikbal Mobilya Kayseripsor ise 7 puanla son sırada kaldı.Karşılaşmadan dakikalar;10. dakikada ceza sahası içindeki Diaby'nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın dönerek şutunda, kaleci Lung topun kaleye girmesine izin vermedi. 12. dakikada Ljajic'in ceza sahasının sol çaprazından sert şutunda Lung topu kurtardı, sonrasında meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi. 15. dakikada rakibinin hatalı pasında topu kapan Burak Yılmaz ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci iki hamlede topu kontrol etti. 15. dakikada Mensah'ın uzaktan şutunda, Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi. GOL!20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hutchinson, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.GOL!30. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Caner Erkin soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Gökhan Gönül ceza saha dışından şutunu çekti, savunmaya çarpan top ağlara gitti. Hakem Ümit Öztürk, topun aut çizgisini geçip geçmediğinin VAR'da incelenmesinin ardından golü geçerli saydı: 2-0.GOL!41. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Ceza sahası dışında Elneny ile duvar pası yapan Burak Yılmaz ceza sahası dışının sol çaprazından sert bir şutla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 3-0.43. dakikada ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Elneny'nin şutunda, kaleci topu kornere çeldi. 44. dakikada Burak Yılmaz'la ceza sahasında paslaşarak çizgiye inen Diaby'nin içeri çevirdiği topa arka direkte N'Koudou müdahale etti, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. 75’inci dakikada Ljajic’in pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gökhan Gönül’ün ortasında top ceza sahası dışındaki Caner’e geldi. Caner’in sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.82’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Ljajic’in içeri çevirdiği topta rakiplerinden sıyrılan Lens’ten önce kaleci Lung’tan müdahale edince meşin yuvarlak Diaby’nin önüne düştü. Diaby’nin şutunda kaleci Lung’e geçen topa Kayserispor savunması sonda anda müdahale etti.GOL!86’ncı dakikada Kayserispor farkı 2’ye indirdi. Kazanılan serbest vuruşta Mensah ortaladı. Ceza sahası içindeki Adebayor’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.GOL!90’ıncı dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Caner Erkin’in kullandığı köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup kafayla arkaya aşırttığı topta altıpasın içindeki Burak Yılmaz’a dokunmak kaldı: 4-1.Süper Lig'de 13. haftanın kapanışında Beşiktaş sahasında ağırladığı Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. pic.twitter.com/9te66HNI3M— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 2, 2019
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