Falcao sahaya indi

qGalatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk ayağında Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Radamel Falcao ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan idmanda Trabzonspor maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı.İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Feghouli ve Lemina, günü tedaviyle geçirdi. İki oyuncunun sağlık durumları hakkındaki açıklama, MR tetkikleri sonrası yapılacak. Şener, takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına başlarken, Falcao ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde güç çalışması gerçekleştirdi.

Babel dönüyor

G.Saray’da Ryan Babel sahalara dönüyor. Milli takım kampında sakatlannmasına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge maçında oynayıp riske giren ancak Trabzonspor maçında yer almayan Hollandalı futbolcu nun Cumartesi günü Alanyaspor maçında forma giyeceği öğrenildi.





Trabzonspor skoru koruyamıyor Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor 23 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takımların başında geldi. Karadeniz ekibi önde olduğu 5 maçtan 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybetti.Bordo-mavililer evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon ekibi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 2-1 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında ise 90 dakikaya kadar 1-0 önde taşıdığı maçı son dakika golüyle 1-1 berabere bitirdi.Haftanın maçında Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.⚽50' Sörloth⚽90' Nagatomo pic.twitter.com/Khw7nhPQER— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Aralık 2019 Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı 3 maçta da benzer bir tablo yaşadı. 34. dakikaya kadar Kasımpaşa maçını 1-0 önde getiren Trabzonspor, 40. dakikada kalesinde gol görerek sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sivasspor maçında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Başakşehir maçında ise 61. dakikada öne geçen bordo-mavililer, 67 ve 78. dakikalarda kalesindeki gollere engel olamadı. 90+6'da attığı golle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle;Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2Sivasspor - Trabzonspor: 2-1Başakşehir - Trabzonspor: 2-2Trabzonspor - Galatasaray: 1-1