Falcao yetişmezse, Andone

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde yarın Real Madrid ile oynayacağı maç öncesi Radamel Falcao’nun durumu belirsizliğini koruyor. Dün yapılan taktik idmanda yer almayan ve takımdan ayrı olarak çalışan Kolombiyalı yıldızın durumu maç günü kesinlik kazanacak.
Umut YılmazYeni Şafak
Süper Lig’deki Sivasspor maçında forma giyemeyen ve Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid karşılaşmasına yetiştirilmesi adına yoğun çaba harcanan Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, dün yapılan taktik idmanda yer almadı. Aşil tendonunda yaşadığı sıkıntı ve ağrılar nedeniyle tedavi gören yıldız futbolcunun dün de fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı öğrenildi. Bugün yapılacak son idmana katılması halinde Falcao, 20 gün sonra takımla çalışma fırsatı bulacak ve tek antrenmana çıkacağı için Real Madrid maçında kadroya alınması halinde yedek soyunacak. Sarı-kırmızılı takımda Falcao’nun yokluğunda Andone ilk 11’de forma giyecek. Sivasspor maçında bulduğu şansı iyi değerlendiren Andone, Real Madrid’e karşı sarı-kırmızılı takımın gol silahı olacak. 26 yaşındaki futbolcu, gol aramasının yanı sıra yapacağı pres ile rakip takımı bunaltarak defanstan çıkartmamak için mücadele edecek. Daha önce İspanyol ekibine karşı 5 kez forma giyen Rumen futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Andone, 2016-17 sezonunda Deportivo formasıyla La Liga’nın 34. haftasında Real Madrid’e karşı 1 gol ve 1 asistle oynamasına rağmen takımının yenilgiden kurtaramamıştı.
Özel bir planla çalışıyor
İspanyol AS gazetesi, Galatasaray’ın yıldızı Radamel Falcao hakkında özel bir analiz yayınladı. AS gazetesinde yer alan analizde, “Bir süredir yaşadığı aşil tendon şikayeti sebebiyle takımla beraber antrenmanlara çıkamayan Falcao, Real Madrid maçına hazır olması için özel bir planla çalışma yaptı. Milli ara öncesi oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Kolombiyalı forvet, son oynanan ve Galatasaray’ın 3-2’lik üstünlüğü ile tamamlanan Sivasspor maçında riske edilmedi. Real Madrid maçında forma giymesi durumunda Kolombiyalı golcü, Galatasaray’ın en büyük kozu olacak. Galatasaray’a transfer olarak İstanbul’da yeni bir sayfa açan Kolombiyalı oyuncunun adaptasyon süreci devam ediyor. İstanbul’da geçirdiği ilk hafta Gayrettepe’de yaşayan Falcao, eşi Lorelei’nin isteğiyle boğaz manzaralı bir eve taşındı. 6 odalı ve muhteşem boğaz manzaralı bir eve yerleşen Falcao’nun (aylık 10 bin ila 20 bin Euro arası) olan kirasısı Galatasaray tarafından karşılandığı belirtildi” ifadeleri kullanıldı.
R. Madrid maçı Orsato’nun
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın sahasında İspanya’nın Real Madrid takımı ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Kazanmak için oynayacağız
İspanya La Liga’da Mallorca’ya 1-0 mağlup olan Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane İstanbul’da oynanacak Galatasaray maçı hakkında konuştu. Şampiyonlar Ligi’nde yarın deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçı hakkında konuşan Fransız teknik adam, “Galatasaray’a karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Yalnızca kazanmak için oynayacağız çünkü başka çaremiz, seçeneğimiz yok. Artık İstanbul’u düşünmek zorundayız” dedi.
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