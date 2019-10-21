Falcao yetişmezse, Andone

Süper Lig’deki Sivasspor maçında forma giyemeyen ve Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid karşılaşmasına yetiştirilmesi adına yoğun çaba harcanan Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, dün yapılan taktik idmanda yer almadı. Aşil tendonunda yaşadığı sıkıntı ve ağrılar nedeniyle tedavi gören yıldız futbolcunun dün de fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı öğrenildi. Bugün yapılacak son idmana katılması halinde Falcao, 20 gün sonra takımla çalışma fırsatı bulacak ve tek antrenmana çıkacağı için Real Madrid maçında kadroya alınması halinde yedek soyunacak. Sarı-kırmızılı takımda Falcao’nun yokluğunda Andone ilk 11’de forma giyecek. Sivasspor maçında bulduğu şansı iyi değerlendiren Andone, Real Madrid’e karşı sarı-kırmızılı takımın gol silahı olacak. 26 yaşındaki futbolcu, gol aramasının yanı sıra yapacağı pres ile rakip takımı bunaltarak defanstan çıkartmamak için mücadele edecek. Daha önce İspanyol ekibine karşı 5 kez forma giyen Rumen futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Andone, 2016-17 sezonunda Deportivo formasıyla La Liga’nın 34. haftasında Real Madrid’e karşı 1 gol ve 1 asistle oynamasına rağmen takımının yenilgiden kurtaramamıştı.

Özel bir planla çalışıyor

İspanyol AS gazetesi, Galatasaray’ın yıldızı Radamel Falcao hakkında özel bir analiz yayınladı. AS gazetesinde yer alan analizde, “Bir süredir yaşadığı aşil tendon şikayeti sebebiyle takımla beraber antrenmanlara çıkamayan Falcao, Real Madrid maçına hazır olması için özel bir planla çalışma yaptı. Milli ara öncesi oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Kolombiyalı forvet, son oynanan ve Galatasaray’ın 3-2’lik üstünlüğü ile tamamlanan Sivasspor maçında riske edilmedi. Real Madrid maçında forma giymesi durumunda Kolombiyalı golcü, Galatasaray’ın en büyük kozu olacak. Galatasaray’a transfer olarak İstanbul’da yeni bir sayfa açan Kolombiyalı oyuncunun adaptasyon süreci devam ediyor. İstanbul’da geçirdiği ilk hafta Gayrettepe’de yaşayan Falcao, eşi Lorelei’nin isteğiyle boğaz manzaralı bir eve taşındı. 6 odalı ve muhteşem boğaz manzaralı bir eve yerleşen Falcao’nun (aylık 10 bin ila 20 bin Euro arası) olan kirasısı Galatasaray tarafından karşılandığı belirtildi” ifadeleri kullanıldı.

R. Madrid maçı Orsato’nun

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın sahasında İspanya’nın Real Madrid takımı ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın sahasında İspanya’nın Real Madrid takımı ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Kazanmak için oynayacağız



İspanya La Liga’da Mallorca’ya 1-0 mağlup olan Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane İstanbul’da oynanacak Galatasaray maçı hakkında konuştu. Şampiyonlar Ligi’nde yarın deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçı hakkında konuşan Fransız teknik adam, “Galatasaray’a karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Yalnızca kazanmak için oynayacağız çünkü başka çaremiz, seçeneğimiz yok. Artık İstanbul’u düşünmek zorundayız” dedi.

Beşiktaş başkanını seçti: Ahmet Nur Çebi dönemi başlıyor Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı yapıldı. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı.Beşiktaş’ta olağanüstü kongrede oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 8547 oyun 5009’unu alarak en yakın rakibi Serdal Adalı’ya 2026 oy farkı atan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın 34. Başkanı oldu. 20 sandığın tamamında rakiplerini geride bırakan Çebi, oy sayımının ardından tebrikleri kabul etti.Beşiktaş'ta yapılan seçim sonrasında kesin sonuçlar açıklandı. Bu sonuçların ardından Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın ardından başkanlık koltuğuna oturan isim oldu. Sandıklardan çıkan kesin sonuç şu şekildeAhmet Nur Çebi: 5009Hürser Tekinoktay: 537Serdal Adalı: 2983Ahmet Nur Çebi: 'Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor'Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı:"Değerli Beşiktaşlılar, Bugün düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a katılım göstererek bir aydan kısa bir sürede hazırlandığımız adaylık sürecinde bize inanıp oy veren herkese teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. 21 Ekim 2019 itibarı ile Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Sevgi ve saygılarımla."Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi @tvnet'e konuştu: "Ben bu seçime bir şey bekleyerek girmedim. Bu farkın oluşması genel kurulun teveccühüdür. Camia beni onurlanmıştır, şereflendirmiştir bu görevle. Sorumluluğun farkındayım. Beni yalnız bırakmasınlar..." pic.twitter.com/f9rwe0S94U— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 20, 2019 Serdal Adalı'dan tebrikÖte yandan Ahmet Nur Çebi'nin ardından en çok oy toplayan ikinci başkan adayı olan Serdal Adalı, seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti. Serdal Adalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel kurulumuzun takdiriyle başkanlığa seçilen Sn. Çebi'yi ve aday olarak yarışa heyecan katan Sn. Tekinoktay'ı tebrik ederim. Oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize teşekkür ederim, bu kararın camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Her şey Beşiktaş için. Kazanan Beşiktaş olsun" dedi.Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi;▪Adnan Dalgakıran▪Emre Kocadağ▪Fatih Hakan Avşar▪Ahmet Mesut Urgancılar▪Kemal Erdoğan▪Enis Ulusoy▪Erdal Torunoğulları▪Berkan Gocay pic.twitter.com/zhjpsAbSUs— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 20 Ekim 2019 Seçimle ilgili bilgilerBJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongre saat 10.30'da başladı. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası oy verme işlemine geçildi.Saat 17.00 itibarıyla da oy verme işlemi tamamlandı. Yüksek katılımla gerçekleştirilen seçimde 8 bin 644 kişinin oy kullandığı açıklandı. Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.Ahmet Nur Çebi kimdir?Ahmet Nur Çebi, 1959 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi, annesi Ayten Çebi'dir. Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında kardeşi vardır. Babası sanayici olup demir çelik ticareti yaptığından işi gereği 1964 senesinde Karabük'e göç etmesi nedeniyle Çebi, burada öğrenim gördü. TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Yurt dışında bu alanda bir buçuk sene eğitim aldı. Askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek olarak tamamladı.Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı vazifelerini yürütmektedir.Fikret Orman, 24 Eylül'de Beşiktaş başkanlığını bırakacağını açıklamıştı;#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Eylül 2019