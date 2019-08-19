Falcao’nun önü açılıyor

Monaco’nun Kolombiyalı yıldız forveti Radamel Falcao’yu kadrosuna katmak için gün sayan Galatasaray’a bir sevindirici haber daha. Golcü futbolcuyu göndermeden önce kadrosuna mutlaka forvet takviyesi yapmak isteyen Monaco, Fenerbahçe’nin de gündemine gelen ve Atletico Madrid’in kadrosunda düşünmediği Nikola Kalinic’e talip oldu. Fransız ekibi, Falcao’nun ayrılığı öncesi Ben Yedder’in ardından Kalinic’i de kadrosuna katarak forvette eksikliğini gidermek istiyor. Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Metz’e 3-0 mağlup oldukları maçın ardından Galatasaray’ın gelmesini beklediği ve sakatlığı nedeniyle forma giymediği açıklanan Falcao ile ilgili “Takdir edersiniz ki, bütün sezonu sadece iki forvet ile geçirmek istemem. Kadromuzda Falcao ve Ben Yedder dışında daha fazla forvet oyuncusuna ihtiyacımız var” diye konuştu. Falcao’nun oynamamasının da sakatlığa bağlı olduğunu söyleyen çalıştırıcı, “Falcao’nun küçük bir problemi vardı ve oynamak için yeterince hazır değildi, bu nedenle oynamadı” dedi. Diğer yandan Galatasaray’da teknik heyetin gözden çıkardığı ve Denizlispor maçı kadrosunda yer almayan Kostas Mitroglou vedaya hazırlanıyor. Eşyalarını topladığı öğrenilen Yunan forvetin İtalya ya da Yunanistan’a gideceği öğrenildi.

Luyindama’da Avrupa tehlikesi

Galatasaray, şu ana kadar aldığı 10 oyuncu için kasasından bonservis ve kiralama bedeli olarak 7 milyon 400 bin Euro çıkardı. Buna karşılık Fernando’nun, Sevilla’ya satışından ise 4 milyon 500 bin Euro elde etti. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray’ın transfer sezonunu artıda kapatması gerekiyor. Galatasaray transferde artıya geçemezse, Luyindama, Şampiyonlar Lig’inde oynatamayacak. Transfere harcanan 7 milyon 400 bin Euro’nun, 5 milyon Euro’su Demokratik Kongolu oyuncu için kullanılmıştı.

İlk 11’e neşter

Süper Lig’in açılış maçında Denizlispor’a 2-0 yenilen G.Saray’da, kadroda değişikliği gidiliyor. 2. haftada evinde Konyaspor’u konuk edecek sarı-kırmızılılarda Selçuk İnan, Mariano ve Jimmy Durmaz’ın yedeğe çekilip yerlerine Steven Nzonzi, Linnes ve Feghouli’nin oynaması bekleniyor. Cezalı Marcao’nun yerine de Donk görev yapacak.

Hasan Şaş döndü

Önceki gün istifa eden G.Saray yardımcı antrenörler Hasan Şaş, görevine döndüğünü açıkladı. G.Saray Kulübü de Şaş’ın görevinin başında olduğunu ve antrenörlerine Denizli maçı sonrası yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.