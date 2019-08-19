Falcao’nun önü açılıyor
SÜPER LİG

Falcao’nun önü açılıyor

Monaco, Atletico Madrid kadrosunda düşünülmeyen Nikola Kalinic’e talip oldu. Ben Yedder’in ardından bir golcü daha almaya hazırlanan Fransız ekibinde, böylece Radamel Falcao’nun önü açılacak ve Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı formaya bir adım daha yaklaşacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Monaco’nun Kolombiyalı yıldız forveti Radamel Falcao’yu kadrosuna katmak için gün sayan Galatasaray’a bir sevindirici haber daha. Golcü futbolcuyu göndermeden önce kadrosuna mutlaka forvet takviyesi yapmak isteyen Monaco, Fenerbahçe’nin de gündemine gelen ve Atletico Madrid’in kadrosunda düşünmediği Nikola Kalinic’e talip oldu. Fransız ekibi, Falcao’nun ayrılığı öncesi Ben Yedder’in ardından Kalinic’i de kadrosuna katarak forvette eksikliğini gidermek istiyor. Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Metz’e 3-0 mağlup oldukları maçın ardından Galatasaray’ın gelmesini beklediği ve sakatlığı nedeniyle forma giymediği açıklanan Falcao ile ilgili “Takdir edersiniz ki, bütün sezonu sadece iki forvet ile geçirmek istemem. Kadromuzda Falcao ve Ben Yedder dışında daha fazla forvet oyuncusuna ihtiyacımız var” diye konuştu. Falcao’nun oynamamasının da sakatlığa bağlı olduğunu söyleyen çalıştırıcı, “Falcao’nun küçük bir problemi vardı ve oynamak için yeterince hazır değildi, bu nedenle oynamadı” dedi. Diğer yandan Galatasaray’da teknik heyetin gözden çıkardığı ve Denizlispor maçı kadrosunda yer almayan Kostas Mitroglou vedaya hazırlanıyor. Eşyalarını topladığı öğrenilen Yunan forvetin İtalya ya da Yunanistan’a gideceği öğrenildi.

  • Luyindama’da Avrupa tehlikesi
  • Galatasaray, şu ana kadar aldığı 10 oyuncu için kasasından bonservis ve kiralama bedeli olarak 7 milyon 400 bin Euro çıkardı. Buna karşılık Fernando’nun, Sevilla’ya satışından ise 4 milyon 500 bin Euro elde etti. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray’ın transfer sezonunu artıda kapatması gerekiyor. Galatasaray transferde artıya geçemezse, Luyindama, Şampiyonlar Lig’inde oynatamayacak. Transfere harcanan 7 milyon 400 bin Euro’nun, 5 milyon Euro’su Demokratik Kongolu oyuncu için kullanılmıştı.
  • İlk 11’e neşter
  • Süper Lig’in açılış maçında Denizlispor’a 2-0 yenilen G.Saray’da, kadroda değişikliği gidiliyor. 2. haftada evinde Konyaspor’u konuk edecek sarı-kırmızılılarda Selçuk İnan, Mariano ve Jimmy Durmaz’ın yedeğe çekilip yerlerine Steven Nzonzi, Linnes ve Feghouli’nin oynaması bekleniyor. Cezalı Marcao’nun yerine de Donk görev yapacak.
  • Hasan Şaş döndü
  • Önceki gün istifa eden G.Saray yardımcı antrenörler Hasan Şaş, görevine döndüğünü açıkladı. G.Saray Kulübü de Şaş’ın görevinin başında olduğunu ve antrenörlerine Denizli maçı sonrası yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1

2019-2020 sezonun açılış karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, bordo -mavili ekibin golünü 34. dakikada Sörloth kaydetti. Kasımpaşa'nın golünü ise 40. dakikada Aytaç attı.Karşılaşmadan dakikalar4’üncü dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Sosa ortaladı. Campi’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.11’inci dakikada Trabzonspor korner kazandı. Yusuf Sarı’nın kullandığı köşe vuruşunda Fernandes ön direkte kafa vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.20’nci dakikada rakip ceza sahasında yapılan baskı sonucunda topla buluşan Sörloth’un şutunda top yandan auta gitti.21’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın uzak mesafeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.34’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada Abdulkadir Ömür, Khalili’den kaptığı topla Sörloth’u hareketlendirdi. Ceza sahasına giren Norveçli oyuncu, sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.39’uncu dakikada Kasımpaşa mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Ben Youssef’in sağ kanatta yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Koita kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan gole izin vermedi.40’ıncı dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ çizgide topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın yaptığı ortada Aytaç Kara topun gelişine yarım vole vurdu. Obi Mikel’e çarpan top ağlara gitti: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi. 49’uncu dakikada Nwakaeme’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth’un sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.80’inci dakikada hızlı çıktı. Sol kanattan topla hareketlenen Nwakaeme, Abdulkadir Ömür’ü gördü. Abdulkadir, ceza sahasındaki Sörloth’a çıkardı. Norveçli oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 81’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Hafez’in ortasında Koita kafayı vurdu. Kaleci Uğurcan uzanarak topu kontrol etti.85’inci dakikada Novak’ın pasıyla sol çizgide hareketlenen Nwakaeme’nin içeri çevirdiği topta Ekuban bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.87’nci dakikada Koita, sağ kanattan ceza sahasına girdi, içeri çevirdiği topta Aytaç bekletmeden vurdu. Kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere tokatladı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıKasımpaşa'nın 11'i:Fatih, Karim, Ben Youseff, Fernandes, Popov, Khalili, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf, Thiammame, KoitaTrabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

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