Fatih Karagümrük - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Ligde topladığı 43 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, Karagümrük deplasmanında kazanarak hata yapmak istemiyor.
Galatasaray'da sakatlığı devam eden Wilfried Singo ile Arda Ünyay Fatih Karagümrük'e karşı forma giymesi beklenmiyor.