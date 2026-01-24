Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Karagümrük - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

Fatih Karagümrük - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

17:5824/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray
Galatasaray

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Ligde topladığı 43 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, Karagümrük deplasmanında kazanarak hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Wilfried Singo ile Arda Ünyay Fatih Karagümrük'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Fatih Karagümrük:
Grbic, Esgaio, Muhammed Kadıoğlu, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Berkay Özcan, Serginho, Larsson, Barış Kalaycı, Tiago Çukur.
Galatasaray:
Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu, Icardi, Osimhen.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY CANLI SKOR
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Galatasaray
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: TOKİ 500 bin kura çekimi AYDIN T.C. kimlik no sorgulama kura sonuçları isim listesi