Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

12:4824/01/2026, Cumartesi
IHA
Çanakkale bölgesi hakemi Ali Şansalan
Çanakkale bölgesi hakemi Ali Şansalan

Süper Lig'den bugün oynanacak Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi Ali Şansalan oldu.

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak 3 karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftası bugün oynanacak 3 müsabaka ile devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçların Video Yardımcı Hakemleri açıkladı. Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında saat 20.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Melih Aldemir olacak.

Mücadelede VAR’da Ali Şansalan, AVAR’da da Serkan Çimen görev yapacak.

Günün diğer maçında Samsunspor, saat 17.00’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Kocaelispor’u konuk edecek. Müsabakada hakem Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan’ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Özcan Sultanoğlu yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak.

Müsabakada VAR’da Ümit Öztürk, AVAR’da da Abdullah Bora Özkara bulunacak.

Kayserispor’un saat 14.30’da Kayseri Stadyumu’nda konuk edeceği Başakşehir müsabakasını Batuhan Kolak Murat Tuğberk Curbay ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.

Mücadelede VAR’da Turgut Doman, AVAR’da ise Mehmet Salih Mazlum görev alacak.





