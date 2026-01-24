Trendyol Süper Lig’in 19. haftası bugün oynanacak 3 müsabaka ile devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçların Video Yardımcı Hakemleri açıkladı. Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında saat 20.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Melih Aldemir olacak.