Emre Belözoğlu’nun bu açıklaması Galatasaraylıları kızdırdı

'Bu maçın hakkı beraberlik olmalıydı'

Trabzonspor-Kasımpaşa maçını da değerlendiren Belözoğlu, sahadaki mücadelenin karşılığının en azından bir puan olduğunu söyledi.





Karşılaşmanın genel performansından memnun olduğunu belirten genç teknik adam, “Trabzonspor’u tebrik ediyorum. İyi bir mücadele vardı. Bu maçın hakkı beraberlikti” dedi.

Hakem yönetimine ilişkin eleştirisini sürdüren Belözoğlu, “Hakem performansını çok iyi bulmuyorum. Niyetlerini okumak istemiyorum ama istediğine kart gösterebiliyor” ifadelerini kullandı.



