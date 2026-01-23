Emre Belözoğlu’nun bu açıklaması Galatasaraylıları kızdırdı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Papara Park’ta Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek puanını 41’e çıkardı. Maç sonrasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun hakem kararlarına ilişkin sözleri sosyal medyada gündem oldu. Belözoğlu’nun özellikle Galatasaray maçlarına dair kart yorumları, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 19. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek 41 puana yükseldi. Papara Park’taki karşılaşmada bordo-mavililere galibiyeti getiren goller Paul Onuachu ve Zubkov’dan gelirken, Kasımpaşa 16 puanda kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun hakem kararlarına yönelik açıklamaları ise Galatasaraylı taraftarların sert tepkisine neden oldu.
Belözoğlu: 'Aynı pozisyonlara farklı karar çıkıyor'
Karşılaşma sonrası konuşan Emre Belözoğlu, hakem yönetimini eleştirerek kart standardında tutarsızlık olduğunu savundu.
Belözoğlu, Galatasaray maçlarındaki benzer pozisyonlara atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay’a veriyorlar. Kerem Demirbay’ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?” Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.
'Bu maçın hakkı beraberlik olmalıydı'
Trabzonspor-Kasımpaşa maçını da değerlendiren Belözoğlu, sahadaki mücadelenin karşılığının en azından bir puan olduğunu söyledi.
Karşılaşmanın genel performansından memnun olduğunu belirten genç teknik adam, “Trabzonspor’u tebrik ediyorum. İyi bir mücadele vardı. Bu maçın hakkı beraberlikti” dedi.
Hakem yönetimine ilişkin eleştirisini sürdüren Belözoğlu, “Hakem performansını çok iyi bulmuyorum. Niyetlerini okumak istemiyorum ama istediğine kart gösterebiliyor” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor iç sahada yenilmiyor: 11 maçtır kayıp yok
Trabzonspor ise teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki istikrarlı grafiğini sürdürdü. Bordo-mavililer, Papara Park’ta oynadığı son 11 lig maçında 6 galibiyet ve 5 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig’de üçüncü sıradaki yerini koruyan Trabzonspor, Kasımpaşa galibiyetiyle zirve yarışındaki iddiasını da devam ettirdi.
258 gündür evinde yenilgi yok
Trabzonspor’un evindeki son lig yenilgisi 10 Mayıs 2025’te oynanan Galatasaray maçında gelmişti. Bordo-mavililer, o tarihten bu yana sahasında 258 gün boyunca ligde kaybetmedi. Fatih Tekke döneminde Papara Park’ta toplam 15 lig karşılaşmasına çıkan Trabzonspor, bu süreçte 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Onuachu’dan dönüş: 41 gün sonra golle geldi
Afrika Uluslar Kupası dönüşü takıma katılan Paul Onuachu, 46. dakikada oyuna girerek ligde 3 maç sonra yeniden forma giydi. 41 gün aranın ardından sahaya çıkan golcü oyuncu, 51. dakikada ağları sarsarak Trabzonspor’u öne geçirdi ve ligdeki gol sayısını 12’ye yükseltti.