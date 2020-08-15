Fatih Öztürk G.Saray’da

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ederken, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç’tan sonra Kasımpaşa’dan ayrılan kaleci Fatih Öztürk’ü de kadrosuna kattı. Fernando Muslera’nın geçtiğimiz sezonun 27. haftasında Çaykur Rizespor karşısında geçirdiği sakatlık sonrasında en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle kaleci arayışına giren sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile anlaşarak bonservisini eline alan Fatih Öztürk’ü 1+1 yıllığına transfer etti. Dün sarı-kırmızılı kulüp tarafından sağlık kontrollerinden geçirilen 33 yaşındaki kaleci, gelecek sezon Muslera dönene kadar Galatasaray’ın birinci kalecisi olarak görev yapacak. Fatih, 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde de Akhisarspor’dan ayrılırken, sarı-kırmızılı takımın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Fatih, Kasımpaşa’ya transfer olurken, Galatasaray ise yerine Bursaspor’dan Okan Kocuk’u transfer etmişti.

Okan ile yollar ayrılıyor

Kaleci Muslera’nın sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon 27. haftadan itibaren eldivenleri teslim alan Okan Kocuk, gösterdiği kötü performans nedeniyle büyük eleştri almıştı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de forma giydiği 9 maçta kalesini kapatamayan ve 18 gol gören 24 yaşındaki file bekçisi, Türkiye Kupası dahil 13 maça çıkarken, kalesinde toplam 24 gol görmüş ve maç başına yediği gol ortalaması 1,85 olmuştu. Galatasaray teknik heyeti, Okan’ın gösterdiği kötü performans karşısında büyük hayal kırıklığı yaşarken, Fatih Öztürk’ün de alınması nedeniyle genç kaleci ile yollar ayrılacak. Galatasaray, Okan’ın forma giydiği maçlarda sadece 2 kez kazanabildi. Süper Lig’de sarı-kırmızılı takımla 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve bir galibiyet yaşayan Okan, Türkiye Kupası’nda ise 2 mağlubiyet, bir beraberlik ve bir galibiyet görmüştü.

Arda & Falcao A.Ş

Arda Turan, Galatasaray’a 10 yıl sonra geri dönerken, Radamel Falcao ile de 7 yıl sonra yeniden buluştu. 2011-12 ile 2012-13 sezonlarında Atletico Madrid’de birlikte forma giyen iki oyuncu, İspanyol temsilcisinde iki Avrupa kupası kaldırmıştı. Arda Turan, geçtiğimiz günlerde beIN SPORTS’a verdiği röportajda Falcao’yla uyumlarına dikkat çekerek, “Falcao’nun ne yapacağını televizyonda izlerken bile biliyorum” derken sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı. Akıllara iki oyuncunun İspanya günleri geldi. İki futbolcu 2 sezon birlikte forma giyerken Arda 20 golün hazırlayıcısı oldu. 2011-12 sezonunda 12 asisti bulunan Arda, Falcao’ya 5 gol, 2012-13’de ise 4’ü Kolombiyalı golcü olmak üzere 8 asist yaptı.

Ryan Donk imzayı attı

Galatasaray, Ryan Donk’un sözleşmesini 1 yıl uzattı. Sarı-kırmızılı kulüp, 34 yaşındaki Hollandalı futbolcuya 515 bin 750 Euro sabit transfer ücreti ödeneceğini açıkladı. İmza töreninde konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “Yüzde 15 indirim talebimizi ilk imzalayanlardan biri Donk, hiç gözünü kırpmadan imzaladı. Maddiyata önem vermediğini, Galatasaray’a kalpten de bağlı olduğunu kanıtladı. O bir profesyonel. Bunu genelde yabancılar hiç yapmıyor. Kendisine ben bu bağlamda da önderlik gösterdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu. 1 yıllık sözleşmeye imza atan Donk ise “Gelecek sezon da bütün çalışma arkadaşlarımla, kulüp çalışanlarıyla, yöneticilerle birlikte 1 sezon daha geçireceğim için çok mutluyum” dedi.