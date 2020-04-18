SÜPER LİG

Feghouli Katar yolunda: Cezayirli yıldız takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor

Galatasaray’ın yüksek maaşlı oyuncularından Sofiane Feghouli’ye Katar yolu göründü. Yönetimin de maliyeti nedeniyle göndermek istediği Cezayirli oyuncu, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 2017-2018 sezonundan beri Galatasaray forması giyen ve bu dönemde 2 Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Feghouli, takımdaki misyonunu tamamladığını düşünüyor ve yeni bir maceraya atlamak istiyor. 30 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istemesinin nedenleri arasında sarı-kırmızılı kulübün yaşadığı mali sıkıntılar da yer alıyor. Bonuslarla birlikte Galatasaray’dan sezonda yaklaşık 5 milyon Euro kazanan Feghouli, maaşında herhangi bir indirime gitmek istemiyor. Kariyerinin son yıllarında iyi bir sözleşme imzalamak isteyen Cezayirli oyuncunun menajeri Katar ve Suudi Arabistan kulüpleri ile temas kurdu.

YÖNETİM RAHATLIYOR

Özellikle bir kaç Katar ekibinin Feghouli’yi istediği ve kesenin ağzını açacağı öğrenildi. Mustafa Cengiz ve yönetimi de Feghouli’nin gidişine sıcak bakıyor. Cengiz, hem maaş yükünden kurtulmak hem de Feghouli’den bonservis geliri elde etmek istiyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı forvet için biçilen rakam en az 6 milyon Euro. Galatasaray formasıyla 101 maça çıkan Feghouli, 26 gol 22 asistlik katkı verdi.

Ronaldo’ya topa vurmasını öğrettim

  • Galatasaray’ın efsane golcüsü Mario Jardel, sosyal medyada kendisine yöneltilen soruları cevapladı. 2000-01 sezonu başında Porto’dan 17 milyon Euro gibi astronomik bonservis bedeliyle gelen ve 41 maçta 33 gol atan Brezilyalı golcü, “Cristiano Ronaldo topa vurmayı benden öğrendi. I love you Galatasaray... Türkiye’yi ve Galatasaray’ı çok özlüyorum. En kısa zamanda görüşeceğiz” sözleriyle röportajı noktaladı.

Güven Yalçın: Hedefim Beşiktaş’ta kaptan olmak
Güven Yalçın: Hedefim Beşiktaş’ta kaptan olmak

Beşiktaş’ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, kulübün resmi sosyal medya hesabından taraftarlarla buluştu. Taraftarı ve stadı çok özlediğini söyleyen Yalçın, “Stadı, atmosferi, maçları ve heyecanı özledik. Şimdi evdeyiz. Evden dışarı çıkmıyoruz. İdmanlarımızı elimizden geldiği kadarıyla evde yapıyoruz. Evde çalışmak zor açıkçası. Bir koşu bandım var. Onunla çalışıyorum” diye konuştu.“Şanslıyım çünkü annem İstanbul’da kaldı”Annesinin Almanya’ya dönemediğini ve kendisiyle İstanbul’da kaldığını söyleyen Güven Yalçın, “Ben şanslıyım açıkçası. Çünkü annem ve ablam virüs öncesinde beni ziyaret etmeye geldiler. Geri gidemediler. Burada kalmaları benim işime geldi. Babam biraz şanssız. O Almanya’da kaldı tek başına. Annem yemekleri yapıyor, benim için de iyi oldu. Ben yemek yapmayı fazla bilmem. Yumurta kırarım sadece. Annem burada olduğu için şanslıyım” ifadelerini kullandı.Lucescu açıkladı: Beşiktaş'ı reddettim“Beşiktaş’ı duyunca düşünmedim bile”Beşiktaş’ın kendisi ile ilgilendiğini duyunca düşünmeden kabul ettiğini belirten genç oyuncu, “Benim Beşiktaş’a gelişim çok hızlı oldu. Almanya’da bana çok yanlış davrandılar. Değerimi göremedim. Tekliflerini kabul etmedim. O dönemde menajerim Beşiktaş’ın istediğini söyledi. Türkiye hiç aklımda yoktu ama Beşiktaş’ı duyunca ‘Nereye imza atacağım’ dedim. Benim için güzel oldu buraya gelmem” şeklinde konuştu.“Kaptanlık bandını takmak istiyorum”Sergen Yalçın’ın idmanlarının çok iyi geçtiği söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, “Sergen Hoca’yı çok izlemiştim. Gollerini çok gördüm. Sergen Hoca’yı ilk görünce ne diyeceğimi bilemedim heyecandan. Antrenmanları çok iyi geçiyor. Çok az mola oluyor, topla çok oynuyoruz. Sergen Hoca’nın eski stili hızlı dokunuşlarını idmanda yapıyoruz. Tek dokunuş, iki dokunuş gibi idmanlar yapıyoruz. Her idman maç gibi oluyor. Takımda herkes oynamak, kendini göstermek istiyor. Ben de elimden geleni yapıyorum” dedi.Hedefinin Beşiktaş’ta kaptanlık bandını takmak olduğunu belirten Yalçın, “Beşiktaş’ta kaptan olmak istiyorum. En büyük hedefim o. Oğuzhan (Özyakup) abim de yurt dışından geldi, 10 numara giydi, kaptan oldu. Bir takımda 10 numara giymek önemlidir. Ben de 10 numara giymek ve kaptanlık yaşamak istiyorum” açıklamasını yaptı.https://www.w3.org/1999/xlink"... stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"> Bu gönderiyi Instagram'da görGüven Yalcin (@guvenyalcin99)'in paylaştığı bir gönderi (30 Kas, 2019, 11:04öö PST)


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fatih Terim: Virüsü yendim donör olmak istiyo...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.