Feghouli’ye Betis kancası: Galatasaray yüksek maaşı nedeniyle elinden çıkarmak istiyor

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli’ye son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis’in talip olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcu için 10 milyon Euro isterken, İspanyol ekibinin önümüzdeki günlerde Galatasaray ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. Real Betis bu sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı Feghouli gibi nokta bir transferler çözüp, gelecek sezona güçlü girmek istiyor. 30 yaşındaki futbolcu, İspanya’da Valencia ve Almeira formaları giymiş, 155 maça çıkarken, 22 gol ve 34 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon Galatasaray'da 30 maça çıkan Feghouli 6 gol ve 5 asiste imza attı.

TEKNİK HEYETTEN ONAY

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Sofiane Feghouli’ye gelen teklifler hem Galatasay yönetimi hem de teknik heyet tarafından veto edilmişti. Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan ekonomik problemler ve UEFA Finansal Fair Play kapsamında yaptığı anlaşma nedeniyle transfer yapmak için sıcak paraya ihtiyaç duyan sarı-kırmızılı kulüp, Cezayirli futbolcunun satışına olumlu bakıyor. Gelecek sezon yeni bir kadro kurmak için kaynağa ihtiyaç duyan Galatasaray, Feghouli’yi elinden çıkarmak isterken, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro’nun üzerinde kazanıyor.

Sneijder: Teknik direktör olabilirim

Inter'de büyük başarılar yakalayan ve Galatasaray taraftarının da kalbinde ayrı bir yeri olan Wesley Sneijder kariyerine ve gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray’da yardımcı antrenörlük için ismi geçen Hollandalı eski futbolcu, kariyerini yönetici veya teknik direktör olarak devam etmek istediğini belirterek, "Futbolda olduğu gibi hayatta da her şey mümkün. Yönetici olabilirim, teknik direktör olabilirim, her şeyi yapabilirim" ifadelerini kullandı.