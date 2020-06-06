SÜPER LİG

Feghouli’ye Betis kancası: Galatasaray yüksek maaşı nedeniyle elinden çıkarmak istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Galatasaray’ın Cezayirli yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli’ye talip oldu. Gelecek sezon yeni bir kadro kurmak için kaynağa ihtiyaç duyan sarı-kırmızılı ekip, Feghouli’yi elinden çıkarmak istiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli’ye son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis’in talip olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcu için 10 milyon Euro isterken, İspanyol ekibinin önümüzdeki günlerde Galatasaray ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. Real Betis bu sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı Feghouli gibi nokta bir transferler çözüp, gelecek sezona güçlü girmek istiyor. 30 yaşındaki futbolcu, İspanya’da Valencia ve Almeira formaları giymiş, 155 maça çıkarken, 22 gol ve 34 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon Galatasaray'da 30 maça çıkan Feghouli 6 gol ve 5 asiste imza attı.

TEKNİK HEYETTEN ONAY

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Sofiane Feghouli’ye gelen teklifler hem Galatasay yönetimi hem de teknik heyet tarafından veto edilmişti. Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan ekonomik problemler ve UEFA Finansal Fair Play kapsamında yaptığı anlaşma nedeniyle transfer yapmak için sıcak paraya ihtiyaç duyan sarı-kırmızılı kulüp, Cezayirli futbolcunun satışına olumlu bakıyor. Gelecek sezon yeni bir kadro kurmak için kaynağa ihtiyaç duyan Galatasaray, Feghouli’yi elinden çıkarmak isterken, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro’nun üzerinde kazanıyor.

Sneijder: Teknik direktör olabilirim

  • Inter'de büyük başarılar yakalayan ve Galatasaray taraftarının da kalbinde ayrı bir yeri olan Wesley Sneijder kariyerine ve gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray’da yardımcı antrenörlük için ismi geçen Hollandalı eski futbolcu, kariyerini yönetici veya teknik direktör olarak devam etmek istediğini belirterek, "Futbolda olduğu gibi hayatta da her şey mümkün. Yönetici olabilirim, teknik direktör olabilirim, her şeyi yapabilirim" ifadelerini kullandı.

Bizim işimiz sahada: Şampiyonluğa kenetlendik
Bizim işimiz sahada: Şampiyonluğa kenetlendik

UEFA’dan gelen bir yıl Avrupa kupalarından men cezası Trabzonspor camiasında şok etkisi yaparken, bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, her ne kadar bu karara üzülüp ve şaşırmış olsalar da görevlerinin bilincinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yönetim kurulunun bu sorunun üstesinden geleceğine inandıklarını belirten Çimşir, “Biz, özlem duyduğumuz şampiyonluğa kilitlendik. Yönetim kurulumuz konuyu takip ediyor. Biz sahadaki işimize odaklandık ve diğer gelişmelere takılıp kalmayacağız. Saha dışında yaşanan gelişmelerden etkilenmeden lig ve kupada hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu. Genç teknik adam, UEFA’dan çıkan cezanın takımı etkilememesi için elinden geleni yaparken, oyuncularına sadece işlerine odaklanmaları gerektiğini ifade ediyor.HER MAÇIMIZ FİNALKoronavirüs salgını dönemini en iyi kontrol eden ve geçiren bir takım olduklarına dikkat çeken Trabzonspor çalıştırıcısı Çimşir, “Tüm teknik ekip ve futbolcu arkadaşlarımız büyük bir özveri ile işlerini yaptı ve yapmaya devam ediyor. Gerek fiziksel, gerekse motivasyon anlamında bir sorunumuz bulunmuyor. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun da motivasyonumuza katkısıyla lige hazırız. Camianın özlemle beklediği ve özlem duyduğu şampiyonluğa ulaşmak için kalan her maçımızı final olarak oynayacağız. Kim ne karar alırsa alsın, bizim hedefimiz bellidir ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz” dedi.Abdülkadir topla dans etti Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kalan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürüyor. Bordo-mavili takımın "Messi" lakaplı yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, futbol topuyla yaptığı dans büyük bir beğeni kazandı. Avrupa’nın önemli kulüplerinden transfer teklifleri alan Abdülkadir Ömür, Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi’ye benzetiliyor. Barcelona ve Arjantinli futbolçcya hayranlığı herkes tarafından bilinen genç futbolcunun dünkü antrenmanda yaptığı hareketleri de sosyal medyada büyük bir beğeni kazandı. Ömür’ün futbol topuyla yaptığı dansı, takım arkadaşı kaleci Uğurcan Çakır da yakından takip etti.Beşiktaş'ın George Floyd mesajı dünyada ses getirdi

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