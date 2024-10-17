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Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da mı oynanacak?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da mı oynanacak?

17:4317/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul'da oynanmayacak.
İstanbul'da oynanmayacak.

THY Euroleague 6. hafta karşılaşmana sahne olacak Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı, İstanbul'da oynanmayacak. Euroleague yönetimi, mücadeleyi Litvanya'da oynatma kararı aldı.

THY Euroleague 6. hafta karşılaşmanda Fenerbahçe Beko sahasında Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak.


Euroleague yönetimi, Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynatmama kararı aldı.


Karşılaşma, Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanacak. 20.30'da başlayacak olan mücadele taraftara açık olacak.



#Fenerbahçe Beko
#Maccabi Tel-Aviv
#THY Euroleague

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