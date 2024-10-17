Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da mı oynanacak?

İstanbul'da oynanmayacak.
THY Euroleague 6. hafta karşılaşmana sahne olacak Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı, İstanbul'da oynanmayacak. Euroleague yönetimi, mücadeleyi Litvanya'da oynatma kararı aldı.
THY Euroleague 6. hafta karşılaşmanda Fenerbahçe Beko sahasında Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak.
Euroleague yönetimi, Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynatmama kararı aldı.
Karşılaşma, Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanacak. 20.30'da başlayacak olan mücadele taraftara açık olacak.
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