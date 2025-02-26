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Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi Playtika

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi Playtika

11:0226/02/2025, Wednesday
AA
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika ile karşılaşacak
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika ile karşılaşacak

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İsrail ekibi Maccabi Playtika ile Sırbistan'da karşı karşıya gelecek. Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika ile karşılaşacak.


Çıktığı son Avrupa Ligi maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i 78-67 mağlup eden ve ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 25 maçta 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.


İsrail temsilcisi ise 6 galibiyet, 20 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor.


Ligde karşı karşıya geldikleri son müsabakada Fenerbahçe, Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup etmişti.




#Fenerbahçe Beko
#Maccabi Playtika
#THY Avrupa Ligi

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