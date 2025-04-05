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Fenerbahçe geriden gelip kazandı

Fenerbahçe geriden gelip kazandı

15:325/04/2025, Cumartesi
AA
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James Metecan Birsen'in Berkan Durmaz ile mücadelesi.
James Metecan Birsen'in Berkan Durmaz ile mücadelesi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 94-85 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 94-85 yendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelenin en skorer ismi 27 sayıyla sarı-lacivertli takımdan Nigel Hayes oldu.



Salon:
Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler:
Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi
Fenerbahçe Beko:
Hayes-Davis 27, Mert Emre Ekşioğlu, Hall 10, Colson 3, Birch 2, Metecan Birsen 5, Baldwin 10, Melli 8, Sertaç Şanlı 5, Melih Mahmutoğlu 17, Tarık Biberovic 7
Türk Telekom:
İsmet Akpınar 10, Alexander 20, Brown 14, Rodas 6, Bess, Berkan Durmaz 3, Emre Melih Tunca 18, Bruhnke, Hanlan 3, Smith 11

1. Periyot:
19-20
Devre:
36-46
3. Periyot:
68-62





#Basketbol Süper Ligi
#Fenerbahçe Beko
#Türk Telekom

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