Fenerbahçe geriden gelip kazandı

James Metecan Birsen'in Berkan Durmaz ile mücadelesi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 94-85 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 94-85 yendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelenin en skorer ismi 27 sayıyla sarı-lacivertli takımdan Nigel Hayes oldu.
Salon:
Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler:
Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi
Fenerbahçe Beko:
Hayes-Davis 27, Mert Emre Ekşioğlu, Hall 10, Colson 3, Birch 2, Metecan Birsen 5, Baldwin 10, Melli 8, Sertaç Şanlı 5, Melih Mahmutoğlu 17, Tarık Biberovic 7
Türk Telekom:
İsmet Akpınar 10, Alexander 20, Brown 14, Rodas 6, Bess, Berkan Durmaz 3, Emre Melih Tunca 18, Bruhnke, Hanlan 3, Smith 11
1. Periyot:
19-20
Devre:
36-46
3. Periyot:
68-62
#Basketbol Süper Ligi
#Fenerbahçe Beko
#Türk Telekom