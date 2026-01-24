Yeni Şafak
Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

14:2524/01/2026, Cumartesi
AA
Youssef En-Nesyri de idmana katıldı.
Youssef En-Nesyri de idmana katıldı.

Fenerbahçe, Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takımda idmana, hakkında transfer söylentileri olan Youssef En-Nesyri de katıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.



