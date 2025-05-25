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Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır

Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır

17:2625/05/2025, Pazar
AA
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Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır
Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.


Fenerbahçe kafilesi, bu akşam Hatay'a hareket edecek.

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