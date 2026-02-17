Yeni Şafak
Fenerbahçe idmanında Montella sürprizi

16:2717/02/2026, Salı
IHA
Montella, vatandaşı Tedesco'yla bir görüşme yaptı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Nottingham Forest maçı hazırlıklarına başladı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sarı-lacivertli ekibin antrenmanını izledi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü İngiltere'nin Nottingham Forest ekibini konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.


Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.


Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik ve bireysel uygulamalarla tamamlandı.

Vincenzo Montella idmanı takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sarı-lacivertli ekibin antrenmanını izledi.


Montella, Domenico Tedesco ve futbolcularla da bir araya gelerek sohbet etti.


Fenerbahçe, Nottingham Forest maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.









#Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Vincenzo Montella
