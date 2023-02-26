Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar için eski hakemler ne dedi?

İrfan Can Kahveci'nin yerde kaldığı pozisyon
Süper Lig'in 23. haftasındaki erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 4-0 kazandı. Ayrıca deplasman ekibinde Diouf, gördüğü ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşta eski hakemler, Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler bir pozisyonda penaltı ve bir pozisyonda ise kırmızı kart çıkarmıştı. Ayrıca sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği iki pozisyonda da devam kararı verdi. İşte eski hakemlerin bu tartışmalı pozisyonlar için yaptığı yorumlar;
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Diouf'a verilen kırmızı kart doğru mu?
İrfan Can Kahveci'nin penaltı beklediği pozisyon
Valencia'nın penaltı beklediği pozisyon