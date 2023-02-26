Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar için eski hakemler ne dedi?

Bülent Yıldırım:

"İlk sarıda uluslararası oyun kitabında bunun herhangi bir dayanağını okudunuz mu? Böyle bir radikal uygulamaya 23'üncü haftada başlamak mümkün mü? Kimse anlamadı hakemin kararını. İkinci sarıda kolun yüze doğru bu tarz savrulması her yerde sarı karttır. Sarı kartınız varken rakibinize böyle bir hamlede bulunmanız doğru olmaz. Doğru bir ikinci sarı kart olduğu fikrindeyim."