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Spor

Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar için eski hakemler ne dedi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki erteleme maçında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelesi sonrasında eski hakemler, Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:19 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci'nin yerde kaldığı pozisyon

İrfan Can Kahveci'nin yerde kaldığı pozisyon

Süper Lig'in 23. haftasındaki erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 4-0 kazandı. Ayrıca deplasman ekibinde Diouf, gördüğü ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.


Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşta eski hakemler, Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler bir pozisyonda penaltı ve bir pozisyonda ise kırmızı kart çıkarmıştı. Ayrıca sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği iki pozisyonda da devam kararı verdi. İşte eski hakemlerin bu tartışmalı pozisyonlar için yaptığı yorumlar;


Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Seçim Demirel: "
Doğru bir karar penaltı."
Deniz Çoban
: "Nasıl bir penaltı olur sorusuna çok net bir örnek. Elle oynamanın tarifi gibi bir pozisyon. Halil Umut Meler'in bunu süzmesi takdire şayan. Çok iyi görebileceği bir açıda değilmiş gibi duruyor"
Bülent Yıldırım:
"Penaltı konusunda ben hiçbir tereddüt olmadığı görüşündeyim. Penaltıyla ilgili hiçbir sıkıntı yok."

Diouf'a verilen kırmızı kart doğru mu?

Seçim Demirel:
"İlk sarı kart için toplu olarak itiraz yapılıyorsa, bir oyuncuyu seçip kartı verin deniyor. Keşke bilgilendirilseydik. Futbolcu da ne olduğunu anlayamadı. Ciddi bir sıkıntı gerçekten. İkinci sarı da Konyasporlu oyuncunun eli yana doğru açılıyor ve kontrolsüz bir hareketle rakibinin yüzüne temas ediyor. Çok net bir sarı kart, doğru bir ihraç."
Deniz Çoban:
"Merkez Hakem Kurulu bu seminerde hakemlere bir talimat vermiş. Hakemin etrafını çeviren oyuncular hakkında 3'ten fazla oyuncu geldiği zaman cezalandırılması gerektiği yönünde. Halil Umut Meler burada 3 kişi itiraz ediyordu, sen 4'üncü olarak geldin diyor ve kart gösteriyor. İkinci sarı da topa kafa vururken, bu kolun dışa doğru açılması doğal değil. Bu harekete gerek yok. Bu hareket kontrolsüz bir hareket, tartışmasız bir sarı kart."
Bülent Yıldırım:
"İlk sarıda uluslararası oyun kitabında bunun herhangi bir dayanağını okudunuz mu? Böyle bir radikal uygulamaya 23'üncü haftada başlamak mümkün mü? Kimse anlamadı hakemin kararını. İkinci sarıda kolun yüze doğru bu tarz savrulması her yerde sarı karttır. Sarı kartınız varken rakibinize böyle bir hamlede bulunmanız doğru olmaz. Doğru bir ikinci sarı kart olduğu fikrindeyim."

İrfan Can Kahveci'nin penaltı beklediği pozisyon

Seçim Demirel:
"İrfan Can topla oynamak istiyor ancak arkadan bir müdahaleyle düşüyor. Ben bunun bir penaltı olması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaki oyuncunun minik bir teması var ama sarı kartı gerektirdiğini düşünmüyorum. Sarı karta gerek yok ama penaltı olmalıydı."
Deniz Çoban:
"Topuğuna basıyor gibi gözüküyor ama diğer açılardan baktığım zaman o basmayı doğrulayamıyorum. Bence penaltı değil."
Bülent Yıldırım:
"Ben penaltının daha doğru olacağı düşüncesindeyim."

Valencia'nın penaltı beklediği pozisyon

Seçim Demirel:
"Ben şu maçın hakemi olsaydım penaltı çalmayı tercih ederdim."
Deniz Çoban:
"Ben Valencia'nın kendini rahat bıraktığını düşünüyorum."
Bülent Yıldırım
: "Ben bu pozisyonun net bir penaltı olduğunu düşünüyorum."





#Fenerbahçe
#Konyaspor
#Halil Umut Meler
2 saat önce
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Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar için eski hakemler ne dedi?
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